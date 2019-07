David Ryneš, Novinky

Crash Team Racing (dále jen CTR) patří mezi jedny z konkurentů legendární závodní série Mario Kart od Nintenda. Na této vlně bláznivých závodů se svezla nejen SEGA s jejich Team Sonic Racing, ale právě také Sony se svým PlayStationem. Tomu už je dnes neuvěřitelných dvacet let. Pořádný remaster byl tak rozhodně namístě.

Ukázka ze hry Crash Team Racing: Nitro-Fueled

FOTO: archív tvůrců

Prvně nutno říct, že CTR: Nitro-Fueled obsahuje nejen tratě z prvního CTR, ale také z jeho pokračování Crash Nitro Kart. Remaster ale toho obsahuje mnohem více a hráči se dočkali například kosmetické úpravy vozidel, volby obtížností, on-line režimů atd. Prostě všeho, co dnešní moderní tituly mají už v základu.

Jediné, co se nezměnilo, je hratelnost. Hráč spolu buďto s přáteli u jedné televize, nebo s ostatními po síti závodí v arénách, kde sekají smyky v každé zatáčce, kde to jen jde. Do toho si navzájem škodí. Stejně jako Mario Kart, tak i CTR může ukončit dlouhotrvající přátelství. Hratelnost je totiž nekompromisní a závodník musí pro vítězství udělat naprosto cokoliv.

Ukázka ze hry Crash Team Racing: Nitro-Fueled

FOTO: archív tvůrců

Ježděním po tratích hráč i jeho protivníci nacházejí předměty, kterými mohou buďto škodit ostatním, nebo si přilepšit. Předměty mají dvě verze, a to slabší a silnější, kterou aktivují v momentě, kdy seberou dostatečný počet jablíček na trati. Nechybí ikonická vybuchující bedna s nápisem TNT, naváděné rakety, energetické štíty apod.

Stejně jako dva roky starý remaster původní skákačkové trilogie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy i tenhle vypadá naprosto skvěle. Zatímco pamětníci původního titulu na první PlayStation zažijí příjemnou nostalgii, nováčci si užijí detailní a pestrobarevné grafické zpracování.

Srovnání mezi původní verzí CTR z roku 1999 a tou nynější z roku 2019

FOTO: archív tvůrců

Bohužel není všechno zlato, co se třpytí, ale remaster zdědil i neduhy, a to hlavně v ovládání a jeho krkolomnosti. Smykování, na kterém tak hra nejvíce stojí, je nutné dostat pevně do rukou. První závody tak dokážou neskutečně frustrovat.

Vývojářům se s CTR: Nitro-Fueled zkrátka povedlo navázat na úspěch tehdy zábavného titulu, který měl poměřit síly s konkurenčním Mario Kartem. Proti němu však ztrácí na přístupnosti a občasný rubber-banding v režimech pro jednoho hráče, kdy protivníci z čista jasna přeskočí na vedoucí pozice, dokáže pěkně frustrovat. Jinak se ale jedná o naprosto perfektně zpracovaný remaster starého titulu, jen bohužel nedosahuje takových kvalit jako remaster původní trilogie v Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Ukázka ze hry Crash Team Racing: Nitro-Fueled

FOTO: archív tvůrců

Crash Team Racing: Nitro-Fueled vyšlo pro herní konzole PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.

HODNOCENÍ: 7/10