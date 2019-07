ort, Novinky

Televizní konzole Xbox od společnosti Microsoft a Sony PlayStation se v posledních letech těší stále stoupající popularitě. To by se ale v dohledné době mohlo změnit, neboť se chystá na trh vstoupit úplně nové zařízení se zvučným jménem.

Herní studio Slightly Mad zná totiž snad každý opravdový fanda závodních titulů. Stojí například za oběma díly slavného automobilového simulátoru Project Cars. Jak připomněl server Variety, už v minulosti se tento podnik se sídlem v Londýně zapsal do herní historie tituly Test Drive: Ferrari Racing Legends či Need for Speed: Shift 1 a 2.

Designový návrh Mad Boxu

FOTO: archív tvůrců

Nyní se však Angličané rozhodli vyrobit vlastní televizní konzoli. Na Twitteru to uvedl Ian Bell, zakladatel a šéf herního studia Slightly Mad s tím, že novinka se bude jmenovat Mad Box.

V současnosti bohužel není zřejmé, kdy přesně se tato novinka objeví na pultech obchodů, ani kolik bude stát. Designové návrhy nicméně vypadají velmi slibně.

Takto by mohl vypadat ovladač nové konzole

FOTO: archív tvůrců