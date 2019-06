lez, Novinky

Prim hrály na letošním ročníku nové hry, i když například Microsoft se podělil o některé informace týkající se chystané televizní konzole s názvem Scarlett. Všechny zajímavé tituly, které byly k vidění v rámci veletrhu E3 naleznete v rubrice Hry a herní systémy.

K vidění bylo ale i několik střípků, na které nebyl větší prostor. A právě proto se jim budeme věnovat v tomto souhrnném článku.

The Outer Worlds

Letos 25. října by měla vyjít ve verzi pro konzole i PC očekávaná hra The Outer Worlds. Jde o titul od studia Obsidian Entertainment, kteří stojí například za oblíbenou hrou Fallout New Vegas. Herní ukázka vypadá velmi slibně.

Video

Trailer ke hře The Outer Worlds

Zdroj: archív tvůrců

Roller Champions

Skoro to vypadá, že Ubisoft se snaží navázat na úspěšný titul Rocket League, který učaroval v různých koutech světa desítkám tisíc hráčů. Hra nazvaná Roller Champions však místo automobilů vsadila na kolečkové brusle. Cíl je jednoduchý – prohodit disk brankou soupeře.

Video

Ukázka ze hry Roller Champions

Zdroj: archív tvůrců

Psychonauts 2

Na všech platformách – tedy na PC i konzolích Xbox One a PlayStation 4 – vyjde druhý díl Psychonauts. To je poměrně překvapivé, neboť herní dům Double Fine Studios nově spadá pod americký Microsoft. Původně se tedy předpokládalo, že dvojka bude k dispozici jen pro Xbox a počítače s Windows.

Video

Trailer ke hře Psychonauts 2

Zdroj: archív tvůrců

Gods and Monsters

Tvůrci úspěšného titulu Asassin's Creed Odyssey se snaží zaujmout s úplně novou hrou Gods and Monsters. Trailer toho sice příliš neukázal, nicméně už nyní je jasné, že prim budou hrát bohové a nejrůznější monstra, jak už koneckonců napovídá samotný název. Podle ukázky půjde o adventuru s prvky RPG, chybět nebudou ale ani logické hádanky. Gods and Monsters má datum premiéry 25. února 2020.

Video

Ukázka ze hry Gods and Monsters

Zdroj: archív tvůrců