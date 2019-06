lez, Novinky

Zajímavých her bylo na stánku Bethesdy nespočet, jednou z hvězd byl nicméně také Fallout 76.

Pokud vás tato pecka loni minula, alespoň v rychlosti připomeňme, že jde v podstatě o prequel sérii, která je čtyřikrát větší než Fallout 4. V tomto dílu se hráči přenesou do Západní Virginie a Vaultu 76, právě odsud to číselné označení. Hra začíná opravdu napínavě – výbuchem atomové bomby.

Už na podzim letošního roku by měl přitom do tohoto titulu přibýt nový obsah, na veletrhu E3 totiž bylo představeno DLC Wastelanders. To přidá do hry celou řadu zajímavých prvků – například nehratelné charaktery, které budou však velmi důležité, budou sloužit k dialogům a posunům v celé hře.

Velkou pozornost budí také battle royale mód Nuclear Winter, ve kterém skupina více než pěti desítek hráčů bude bojovat o své místo pod sluncem. Zápolit budou o křeslo Overseera Vaultu.