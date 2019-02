Novinky, ČTK

"Máme problém shánět počítače kvůli obsazenosti kroužku. Hra se stala obrovským fenoménem. Jde o otevřený svět, v němž hráč může dělat prakticky vše, co ho napadne. Určitě potřebuje tvůrčího ducha," řekl. Člověk si musí vybudovat od základů svůj dům a chránit se.

"Podle mě je skvělá hlavně v tom, že vede k programování, což je vidět v kroužku. Například v Redstone obvodech (část hry) se mohou vytvářet logické obvody. Ze složitějších si už děti udělaly displej, kde si zobrazovaly, cokoliv je napadlo, a všechno jen z bloků Minecraftu," uvedl.

Dále jsou ve hře implementované "command bloky", což je přímo programování příkazů. Finální verzí je pak programování vlastních plugins (modulů) do hry, díky nimž si ji hráči mohou rozšířit o cokoliv je napadne a už se neomezují jen na to, co nastavili vývojáři. "Díky tomu existuje třeba mód na cestování vesmírem, který neskutečně rozšiřuje celou hru od základu až k dalším planetám," uvedl Trkovský.

Podněcuje výuku angličtiny



Minecraft je napsaný v programovacím jazyku Java, což zajišťuje, že je neuvěřitelně rozšířitelný. Spousta dětí se díky hře naučí programovat. "Já jsem začal programovat také tak, že jsem si dělal vlastní hru. A počáteční můj cíl byla ta hra, tedy zábavná motivace. A k tomuhle určitě může Minecraft vést," uvedl Trkovský.

The early days of mojang pic.twitter.com/1KwvwCpWy9 — Markus Persson (@notch) 28. března 2014

ývojářský tým Mojang a Markus Persson (vpravo dole) na snímku z roku 2014.

Dále podněcuje výuku angličtiny. "Říkám jim, ať to hrají v angličtině, protože český překlad se mi nelíbí, a navíc si člověk ta slovíčka opravdu zafixuje," uvedl. Trkovský už se věnuje jen Minecraftu, nic jiného už dlouho nehrál. Student odmala programuje a zabývá se tvorbou webových stránek. Do Radovánku, který nabízí nejvíce vzdělávacích kurzů pro děti a mládež v Plzeňském kraji, chodil odmala na elektrotechniku a hodně se naučil.

Podle Trkovského už existuje spousta módů, které vyvíjí komunita kolem Minecrafru. "A tam je neskutečné množství dalších produktů a základních surovin," řekl. Existuje například mód Technic Pack, kde si může hráč vytvářet třeba vlastní elektrárny.

"Snažím se vést děti k tomu, aby si udělaly vlastní svět. Staví třeba hrad a soutěžíme, který bude nejhezčí," uvedl. Mohou navzájem kooperovat. Hra nemá nároky na hodně dobrý počítač, ale nesmí být starý deset let, záleží hlavně na grafické kartě.

Autor v úspěch nevěřil



Hru Minecraft vyvinulo studio Mojang a v roce 2009 ji uvedlo na pulty obchodů. Pikantní na tom je, že autor Markus Persson v úspěch titulu nejprve sám nevěřil a zvažoval, zda kvůli němu opustit stálou práci a věnovat se vývoji naplno.

Nyní je už jasné, že to byl krok správným směrem. V roce 2014 totiž švédskou firmu Mojang koupil americký Microsoft za 2,5 miliardy dolarů (takřka 53,4 miliardy Kč).