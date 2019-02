ort, Novinky

Myšlenka herního předplatného není vůbec nová, již nyní se v podstatě využívá u televizních konzolí Xbox a PlayStation.

Hráči za měsíční poplatek získají přístup k vybraným titulům, aniž by museli platit za každou hru zvlášť. K tomu zpravidla provozovatelé těchto služeb nabízí i nějaké další benefity, které jinak nemají šanci uživatelé získat.

Ve světě mobilních telefonů a počítačových tabletů ale nic podobného neexistuje. Do určité míry je to dáno samozřejmě tím, že celá řada her je pro tato zařízení nabízena zadarmo. Existuje ale početná skupina titulů, které se nabízí pouze za peníze.

A právě zde podle neoficiálních informací vidí společnost Apple možnost obchodního využití. Jak přesně by nová herní platforma postavená na předplatném fungovala, není v tuto chvíli jasné. Je však velmi pravděpodobné, že by nová služba cílila především na majitele iPhonů a iPadů.

Hudba za předplatné

Nicméně s podobnými službami má americký počítačový gigant bohaté zkušenosti. Za předplatné nabízí například i Apple Music, což je v podstatě streamovací služba, jejímž prostřednictvím podnik nabízí hudbu svým uživatelům. Stejně jako u konkurenčních hudebních streamovacích služeb, jako jsou například Spotify či Tidal, si lidé mohou playlist poskládat sami podle svých preferencí.

U Apple Music jednotlivci zaplatí každý měsíc za službu 149 Kč, rodiny pak 229 Kč. Nejvýhodněji vyjde studentský tarif, a to na 59 Kč měsíčně. Výjimkou je pouze tříměsíční zkušební doba.

Ukázka služby Apple Music

FOTO: archív tvůrců