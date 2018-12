David Ryneš, Novinky

Pátý Battlefield stejně jako ten předchozí obsahuje tzv. War Stories. To jsou krátké příběhové kampaně pro jednoho hráče, které ukazují příběhy několika postav. Hráči se tak momentálně ocitnou v Severní Africe, ve Francii či v Norsku. Nejenže je rozdílné prostředí, ale také protagonisté v těchto příbězích.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

V norské kampani se hráči zhostí role mladé Solveig, která musí osvobodit svou matku ze spárů Němců. Ve Francii se naopak ocitnou v roli afroamerického Demeho, který se na každém kroku potýká s rasismem. Severoafrická kapitola se točí kolem odsouzeného Brita Billyho Bridgera.

Zde vývojáři narazili, protože ačkoliv jsou prostředí rozhodně lákavá oproti neustále ždímanému vylodění v Normandii apod., tak se jim nedaří vyvolat ony chtěné emoce. Provedením jsou o něco horší než ve dva roky starém Battlefieldu 1. Navíc jsou momentálně pouze tři, ačkoliv během prosince by měl dorazit další příběh.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Na letošních War Stories je tak až moc vidět, že titul cílí primárně na režim pro více hráčů. V pasážích, kde je nutné se plížit, chybí hromada různých schopností, které běžně ve hrách orientovaných na plížení je. I přes působivé filmečky a hezký vizuál se však tyto malé kapitoly nemohou rovnat například skvělé kampani v Call of Duty: WW2.

Tím hlavním se tak i letos opět stává režim pro více hráčů. Ten se v Battlefieldu 1 povedl a letošní díl na jeho systémech hodně staví. Hráči se tak opět vrhnou na rozsáhlá bojiště, kde v různých rolích změří své síly. Ačkoli v těchto vodách umějí vývojáři chodit, nenabízejí nic, co by posunulo žánr dál. Navíc jejich verze Battle Royale režimu, kterou například konkurenční Call of Duty Black Ops 4 nabídlo hned při vydání, vyjde až během března příštího roku pod názvem Firestorm.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Nechybějí tak klasické režimy, jako je tradiční Conquest na dobývání bodů, Team Deathmatch, Domination atd. Tím hlavním lákadlem je však režim Grand Operations. V něm totiž probíhá válka několik dnů v řadě a jeden zápas se tak může protáhnout klidně i na hodinu herního času. Hráči v nich buďto dobývají, či brání důležitá místa a podle toho, jak se jim dařilo, budou zvýhodněni, či nezvýhodněni v následujícím dni bojů.

Například v nizozemském Rotterdamu musí první den hráči zničit protivzdušná děla. Pokud se jim to podaří, tak další den mají mnohem více životů a zdrojů k bojování. Další den se boje přesunou do historické čtvrti Rotterdamu. Pokud jeden tým vyhraje tři dny po sobě, bitva končí. Pokud však nikoli, tak se hra posune do dalšího, čtvrtého dne. V něm mají hráči omezený počet nábojů a pouze jeden život. Právě tyto vyvážené zápasy měly naprosto perfektní atmosféru válečného běsnění.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Pocit z války tak podporuje pro sérii typická vojenská technika. Co však vylepšilo hratelnost, a to hlavně v rámci spolupráce, jsou přepracované herní třídy. Odstřelovači nyní nemají tolik nábojů, a tak nemohou otravně odstřelovat z jednoho místa po dobu několika minut. Medici jsou nyní také mnohem efektivnější.

To podtrhuje větší důraz na skupinové hraní a odemykání zbraní. Hráči totiž musejí získávat tzv. Company mince, a to plněním různých úkolů a zvyšováním své úrovně. Tyto úkoly tak nutí hráče do větší týmové práce, protože jejich plnění je stěžejní pro získání nových předmětů.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Velkou změnou je také možnost stavět barikády, vylepšovat obranné pozice, či nový systém pohybu, kdy hráč může plynule z výskoku skončit v lehu, poté se otočit na záda a stále v lehu se šoupat jiným směrem. Systém pohybu se celkem rychle dostane do krve, a ačkoliv občas nějaká salta hráčů působí komicky, tak funguje dobře.

Po grafické stránce je titul opět pastvou pro oči. Jestli v DICE něco vážně umějí, tak to je využití jejich technologie Frostbite. Ať už jde o působivé pohledy na polární záři nad Norskem během noční příběhové kampaně, nebo na všudypřítomnou destrukci během multiplayerového klání. Hra vypadá a zní opět skvěle.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Bohužel přes to všechno narazili vývojáři opět na různé technické problémy jako ve čtvrtém dílu. Na počítačích se hra nepříjemně zasekává, v roli medika se při oživování spoluhráče cuká kamera, často se vyskytuje problém s detekcí zásahu nepřátel atd.

Jeden krok dopředu a dva dozadu. Tak by se dalo popsat vydání nového Battlefieldu. Naštěstí jak tomu dnes bývá, tak i Battlefield V se bude postupně vyvíjet, a to navíc zadarmo. V rámci tzv. Tides of War se hráči mohou těšit na novou příběhovou kapitolu, kooperační režim, nové mapy, rozšířený arzenál a nové režimy do kompetitivního klání.

Ukázka ze hry Battlefield V

FOTO: archív tvůrců

Během toho všeho budou samozřejmě vývojáři reagovat na ty největší neduhy, které hru momentálně sužují, a tak je možné, že za několik měsíců bude hra perfektně vyšperkovaná. Nyní je však povinností pouze pro fanoušky série. Tomu nasvědčuje i fakt, že se hry prodalo o 50 procent méně než Battlefieldu 1 při vydání. U vývojářů z DICE už si hráči radši počkají pár týdnů na záplaty, aby si pak hru pořádně užili.

Battlefield V vyšel pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.

HODNOCENÍ: 6/10