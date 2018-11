Novinky

Veletrh BlizzCon byl tento rok plný vášnivých reakcí. Ty vyvolalo partnerství s herní firmou NetEase, se kterou Blizzard připravuje mobilní verzi Diabla s podtitulem Immortal. Ačkoliv na mobilní verzi, která vyplní některé mezery v příběhu mezi druhým a třetím dílem, není nic špatného, tak oznámit toto na akci, kde drtivá většina fanoušků jsou hráči na počítačích, chtělo velkou odvahu.

Ukázka ze hry Diablo Immortal

FOTO: archív tvůrců

Oznámení tak vyvolalo negativní reakci u hráčů a došlo i na bučení. Přitom by stačilo ceremonii ukončit ukázkou, byť animovanou, ze čtvrtého dílu. Na něm se samozřejmě pracuje, a i přes snahu zmírnit očekávání fanoušků na oznámení čtvrtého dílu Diabla, se tak Blizzardu vyhovět fanouškům nepodařilo. Před BlizzConem totiž oznámili, že hráči nemají očekávat čtvrté Diablo na letošní akci, ale že se na něm a dalším neoznámeném projektu ze světa Diabla pilně pracuje.

Co naopak vyvolalo potlesk, bylo oznámení předělávky třetího Warcraftu, nyní s podtitulem Reforged. Na tu se mohou hráči těšit v příštím roce a jedná se o kompletní předělávku se vším všudy. Dokonce i vývojáři trochu upravují příběh, aby korespondoval s tím, co je ve World of Warcraft.

Video

Upoutávka na hru Warcraft 3: Reforged

Warcraft III: Reforged bude obsahovat jak původní základní hru Reign of Chaos, tak samozřejmě i datadisk The Frozen Throne. Ačkoliv měl třetí Warcraft dnes již kultovní český dabing, tak zatím není známo, zdali půjde do nové verze překopírovat, případně jestli jej bude oficiálně obsahovat. Jelikož ale budou vývojáři do hry příběhově zasahovat, tak by původní dabing na některých místech nekorespondoval s překladem.

Video

Herní ukázka z Warcraft 3: Reforged

Na akci se vývojáři také rozpovídali o Classic verzi pro World of Warcraft. Na tuto verzi on-line fenoménu se hráči mohou vrhnout v létě 2019. Pokud hráči mají měsíční předplatné pro aktuální verzi, tak si pro Classic nebudou muset pořizovat druhé. Classic verze bude vypadat a hrát se jako původní verze World of Warcraft z roku 2006 s aplikovaným patchem 1.12. Hráči tak budou moci okusit doby, kdy hraní WoW bylo těžké, nemilosrdné a občas moc zdlouhavé.

Video

Upoutávka na World of Warcraft Classic

Po obligátním přídavku do karetní hry HearthStone a nové postavě do Overwatche toho letošní BlizzCon více nenabídl. Blizzard se však o dalších plánech rozpovídal i po akci. Co se týká mobilních verzí jeho her, tak jich hráči mají očekávat mnohem více. Nyní si mohou hráči na mobilních zařízeních užívat pouze karetní HearthStone a hráči WoWka využívat doprovodnou aplikaci, přes kterou posílají postavy na mise.

Ukázka ze hry Warcraft III: Reforged

FOTO: archív tvůrců

Diablo Immortal tak bude prvním výkopem velkého a exkluzivního titulu pouze pro mobilní zařízení. Dále by vývojáři rádi sjednotili tituly pod jednu technologii a používali tak univerzální engine pro všechny jejich produkty.