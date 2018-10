ort, Novinky

Zpráva společnosti SensorTower totiž shrnuje výdělky titulu Fortnite pouze na platformě iOS za posledních 200 dní, tedy za dobu, co je tato hra pro iPhony a iPady k dispozici ke stažení. Za zmiňované období si tvůrci přišli na 300 miliónů dolarů, tedy v přepočtu 6,6 miliard korun.

Je nutné zdůraznit, že uvedená částka je výhradně od uživatelů, kteří používají zařízení s logem nakousnutého jablka. Vzhledem k tomu, že Fortnite je k dispozici také pro přístroje s Androidem, počítače a televizní konzole, budou celkové příjmy studia Epic Games pochopitelně ještě citelně vyšší, v řádu desítek miliard.

Ukázka ze hry Fortnite

FOTO: archív tvůrců

Pokud bychom se ale soustředili výhradně na platformu iOS, je Fortnite jednou z nejvýdělečnějších her posledních let. Úspěšnější byl v podstatě jen hit Pokémon Go, který pokořil hranici 300 miliónů dolarů za 113 dní od vydání.

Fortnite je k dispozici pro všechny platformy zadarmo. Hráči si mohou, stejně jako v dalších bezplatných titulech, připlatit za některé vychytávky. Platí se například za jiné vzhledy postav, odlišné výbavy apod.

V titulu Fortnite Battle Royale se hráči převtělí do role přeživších, kteří v postapokalyptickém světě bojují o své místo pod sluncem s ostatními hráči. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední stát na nohou.

Podle posledních zveřejněných údajů hraje Fortnite každý měsíc více než 78 miliónů hráčů. [celá zpráva]

