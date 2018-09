David Ryneš, Novinky

Hráči a fanoušci on-line akce Destiny se musí cítit jako na centrifuze. Nejdříve vyšel skvělý první díl, kterému ale brzo došel dech. Po něm přišly dva menší přídavky, které nijak neoslnily, ale slibovaly světlejší zítřky.

Ty přišly s obřím přídavkem The Taken King, který z Destiny udělal mistrovské dílo, na které se vzpomíná dodnes. Poté vyšlo další rozšíření Rise of Iron, které bohužel nezopakovalo úspěch The Taken Kinga.

Po něm už nevyšlo žádné rozšíření, ale regulérní druhý díl Destiny. Ten herní komunita zprvu přijala velice kladně, ale opět i zde po krátké době přišel stereotyp kvůli slabšímu obsahu. Návyková hratelnost si však získala srdce miliónů hráčů po celém světě, a ti tak čekali na vyslyšení svých proseb o obsah.

Ty měl vyslyšet už první menší přídavek zvaný Curse of Osiris, leč se tak nestalo. Příjemnější změny však přišly v dalším přídavku Warmind v čele s bezplatným updatem, který obohatil vylepšování zbraní a velké úpravy vnitřních systémů.

Už v té době bylo ale z vývojové mapy jisté, že ta nejvíce žádaná vylepšení přijdou v září. A tak se stalo s příchodem velkého rozšíření Forsaken. Ten je totiž stejně skvělý, jako tehdy přelomový The Taken King.

Rozšíření toho s sebou přináší vážně hodně. Začneme samozřejmě příběhem. Ten se točí okolo slavného Cayda-6, který je pravděpodobně nejoblíbenější postavou drtivé většiny hráčů Destiny. Tedy byl. Ano, veškeré propagační materiály k Forsakenu nelhaly, a tak se hráči s notoricky známým Caydem-6, jemuž ve všech předchozích instancích propůjčil hlas herec Nathan Fillion, musí rozloučit.

Cayde-6 se společně s hráčem vydá do známého vězení Prison of Elders, které ve svých útrobách vězní ty nejhorší zločince ze všech, včetně bratra královny Mary Sov – prince Uldrena. Ve vězení totiž vypukly nepokoje, a tak musí Cayde-6 s hráčem a Petrou Venj místní sebranku uklidnit a zavřít znovu do cel.

Co čert ale nechtěl, tak za vším stojí právě princ Uldren se svou skupinkou těch nejhorších z nejhorších, tzv. Barony. Těch je celkem osm a výměnou za osvobození z vězení pomáhají princi ve všem, co plánuje. I oni se podílejí na lapení Cayda-6, které vede k jeho smrti.

Je tak na hráči, aby se vydal do nové lokace zvané Tangled Shore, jednoho po druhém je vystopoval a zabil a tím se dostal k princi Uldrenovi. K jejich nalezení ale musí nejdříve získat přízeň nové postavy – Spidera. Ten má Tangled Shore pod palcem a ví, kde se co šustne. Po menší výpomoci hráč zjistí, kde se jednotliví baroni nachází a už mu nic nebrání v honu na ně.

Kampaň zabere hráči něco kolem šesti až sedmi hodin a odsýpá příjemně. Struktura se také povedla, protože si hráč může vybrat, v jakém pořadí na barony půjde. Stejně jako v předchozích dějstvích však i zde začíná to hlavní po odehrání kampaně. Hráče čeká velké množství různých aktivit, které ho postupně odmění lepší a lepší výbavou.

Hlavním cílem hráčů po odehrání kampaně se ale stane oprava tajemného artefaktu. Jakmile jej opraví, tak se dostanou do další nové lokace zvané Dreaming City. Jedná se o nové místo určené k získání té nejlepší výbavy a zároveň o takovou přípravu na nový raid pro šest hráčů jménem The Last Wish.

Tento raid se zdá být tím nejtěžším, který do Destiny kdy vyšel, protože během prvních 24 hodin od zpřístupnění jej dokončilo pouze 18 hráčů. Tedy tři týmy. Doteď byl za nejtěžší raid považován Kings Fall právě z Taken Kinga, jejž za prvních 24 hodin zdolalo necelých 38 tisíc hráčů. Prvnímu týmu na světě trvalo projít The Last Wish neuvěřitelných 18 hodin a 48 minut. Tomu se říká dedikace.

Jejich dlouhé trápení v raidu však nebylo pro nic za nic. Dokončením raidu a zabitím posledního bosse totiž odstartovali nečekané změny. Hráčům se zpřístupnila nová Strike mise, nová mapa pro režim Gambit, další úroveň v aktivitě The Blind Well a určitě další, dosud nezjištěné novinky.

Riven’s death has granted one last wish… one last curse. pic.twitter.com/4xcNjV9GR8 — Destiny The Game (@DestinyTheGame) 15. září 2018

Mimo nový systém odměn, denních výzev a přepracovaný systém zbraní, kdy hráč má mnohem větší volnost ve výběru druhů zbraní v jednotlivých slotech, se hráči mohou těšit i na další novinky. Jednou z největších jsou nové schopnosti postav, kdy každá dostala do vínku nový strom dovedností v každé třídě a s nimi i nové schopnosti.

Titáni se mohou vystřelit do vzduchu a jako raketa letět na požadované místo, kde po dopadu udělají obří paseku. Warlockové mohou z rukou střílet obrovský paprsek energie a Hunteři vrhat dýky ve velkém.

Dále na hráče čeká nový druh protivníků zvaný Scorn, který – i když vychází z rasy Fallen –, tak má nové typy, které dokážou pěkně zatopit. Dále se mohou hráči těšit na novou zbraň v podobě luku, nové Strike mise, mix PvE a PvP aktivity v režimu Gambit a obdobu Escalation Protocolu tentokrát zvanou The Blind Well.

Mimoto do hry dorazily bez nutnosti vlastnění datadisku Kolekce, Trumfy a konečně i příběhu dedikovaná záložka zvaná Lore, ve které si hráč může přehledně přečíst příběhové pozadí různých předmětů, postav a míst. V Kolekcích najde veškerou cennou výbavu, kterou nasbíral, a zároveň se může podívat, co mu chybí pro zkompletování setů. Trumfy naopak slouží také jako achievementy, kde hráč sleduje své nejlepší výkony, případně věci, které ještě nesplnil.

Novinek a denních i týdenních aktivit je takové množství, že se hráči musí konečně rozhodovat o tom, co chtějí plnit. Pro běžné hráče je toho totiž tolik, že nestačí spustit hru jednou do týdne, splnit pár aktivit a vyčkávat do dalšího resetu. A vývojáři se rozhodně nechtějí zastavit. Sami se nechali slyšet, že vydáním rozšíření to teprve začíná.

Na podzim hráče čeká opět speciální festival s tematikou Halloweenu, tentokrát i ten údajně se změnami. V prosinci vyjde další bezplatný přídavek, který do hry vrátí těžké kulomety a další novinky. Včetně něj vyjde první obsahový balíček za peníze v rámci Annual Passu zvaný Black Armory.

Ten rozšíří Raid Lair, přidá nové exotické předměty, zpřístupní zbrojnici zvanou Black Armory a dá hráčům možnost vytvořit si nové předměty. Takto podobně bude vypadat i jaro příštího roku a poté léto. Obsahu mají vývojáři oznámenou hromadu a snad bude jeho kvalita mnohem lepší než přídavky Curse of Osiris a Warmind.

Destiny 2 Forsaken vyšlo pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. K jeho hraní je nutné vlastnit původní verzi Destiny 2 včetně DLC přídavků.

HODNOCENÍ: 9/10