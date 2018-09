David Ryneš, Novinky

Příběh nejnovějšího Spider-Mana už konečně neopakuje smrt strýce Bena a nepředstavuje tak hráčům zrod pavoučího hrdiny. Ten ve světě nejnovějšího herního přírůstku působí již osm let a dospěl. O to víc fanoušky, kteří mají načtené komiksy, potěší to, že příběh je zbrusu nový a neopírá se o žádnou z několika desítek sérií.

Hlavní pilíře však zůstávají. Spider-Man je Peter Parker, jeho komplikovaná láska je Mary Jane Watson a jeho teta se jmenuje May. Děj hry se tak nenachází v jednom z alternativních vesmírů, ačkoliv i na ně občas opatrně mrkne pro potěšení fanoušků. Přestože je Peter ve hře už dospělý, tak se coby nadaný vědec a Spider-Man v jednom těle potýká s finančními problémy. Občas tak vypomáhá v jedné výzkumné laboratoři nebo své tetě v centru pro chudé či lidi bez domova.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: archív tvůrců

Hned začátek hry je akční a Spider-Man jde po krku Wilsonu Fiskovi, kterého fanoušci znají hlavně pod přezdívkou Kingpin. Ten se snaží vymazat veškeré stopy po svých kriminálních aktivitách a utéci před zákonem. Naštěstí je tu pavoučí hrdina, aby mu v tom zabránil a zatnul mu tipec.

To se mu sice povede, ale netrvá to dlouho a na scéně se objeví tajemný Mr. Negative, který představuje pro New York obří hrozbu. Navíc na Spider-Mana není sám a na pomoc mu přijdou například Rhino, Vulture, Scorpion nebo Electro. Ikonických záporáků je tu na Spider-Mana dost, a co stojí za pochvalu, je design jednotlivých postav. Ty se totiž svým návrhem drží hodně při zemi, a tak jejich obleky jsou spíše technologického ražení.

Pavoučí vychytávky

Naštěstí na tyhle všechny nemá Spider-Man pouze své sítě, ale disponuje hromadou užitečných vychytávek, schopností a obleků, které si hráči během hraní odemykají. Ty mu pomohou jak v chytání zločinců, tak i v řešení menších hádanek.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nejprve se zaměříme na schopnosti. Spider-Man disponuje třemi stromy dovedností, do kterých si dává body za zvyšování své úrovně a tím si odemyká různé nové triky. Jejich rozdělení je Inovátor, Obránce a Pavučinář. V inovátorovi se schopnosti rozdělují hlavně na odzbrojení nepřátel, zatímco obránce zlepšuje výdrž v boji samotném. Pavučinář naopak cílí na mrštnost pavoučího hrdiny a na jeho triky se sítěmi.

K tomu si hráči mohou odemknout skoro více než tři desítky různých obleků. Ty nejen samozřejmě mění vzhled pavoučího hrdiny, ale také většina z obleků má speciální schopnost. Punkový oblek odemyká plošný útok, kdy Spider-Man vyskočí do vzduchu, zahraje riff na kytaru a tím odhodí všechny protivníky ve svém blízkém okolí. Nechybí ani oblek z posledního filmu Avengers: Infinity War či ze sólo filmu Spider-Man: Homecoming.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: David Ryneš, Novinky

Protože vývojáři mysleli i na to, že se najdou hráči, kteří nebudou mít rádi vzhled některého obleku, ale bude se jim zamlouvat nová schopnost, tak je možné odemknuté schopnosti přiřadit ke kterémukoli z ostatních dostupných obleků. Většina obleků se ale svým navržením povedla, a tak se občas jedná o takovou Sophiinu volbu.

No a nakonec zbývají vynálezy. Protože je Spider-Man ve skutečném životě velice nadaný vědec a kutil, tak si postupně vytváří různé vynálezy. Mezi ně patří jak klasický odpalovač pavučin, tak i například rázové pavučiny pro odhození protivníků, elektřinou nabité pavučiny pro jejich omráčení nebo malý pavoučí robůtci. Vynálezů je necelá desítka a každý z nich si lze postupně vylepšovat.

Rušné ulice Manhattanu

Nebyl by to úplný Spider-Man, kdyby nenabízel obří kus New Yorku k prozkoumávání a ulice plné jak fanoušků pavoučího hrdiny, tak i jeho nepřátel. Vývojáři totiž zapracovali do hry celý manhattanský ostrov včetně všech významných budov.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: archív tvůrců

Po ostrově jsou tak nejen rozsety tyto budovy, ale také velký počet vedlejších aktivit či sběratelských předmětů. Sbírat bude Spider-Man hlavně své staré batohy. Mimo delších a propracovaných vedlejších misí pro obyvatele New Yorku bude Spider-Man plnit také záludné úkoly pro protivníka Taskmastera nebo Černou Kočku. Z té přátelské strany ho požádá Harry Osborn o aktivování svých výzkumných laboratoří a dokončení jejich výzkumů.

Občas tak bude pavoučí hrdina hledat zdroj radioaktivního záření, jindy zjišťovat příčinu přespříliš škodlivého ovzduší. Taskmaster bude po něm naopak chtít například najít bomby a v časovém limitu je zneškodnit. Všechny tyto vedlejší aktivity, včetně čištění ulic od zločinců, focení významných míst a budov nebo zajišťování oblastí ovládaných gangy, odmění hráče speciálními body. Právě za ně si hráč odemyká jiné obleky či vylepšuje vynálezy.

Spider-Man v moderním hávu

Co se týká obsahu, tak tím Spider-Man dnešní standard her s otevřeným světem naprosto splňuje, a navíc hráče čeká v brzkých měsících po vydání obsah další. Stejně moderně působí i soubojový systém. Zde se uzavřel kruh s úspěšnou herní Arkham sérií konkurenčního hrdiny Batmana. Marvel´s Spider-Man má totiž velice podobný soubojový systém právě jako série s netopýřím hrdinou v hlavní roli.

Video

Upoutávka na DLC obsah k Marvels Spider-Man

Spider-Man tak může plynule bojovat s hromadou protivníků najednou a využívat k tomu také prostředí. Nechybějí mu tak úskoky, speciální komby či možnost po nich vrhat různé předměty. Oproti Batmanovi je ale Spider-Man zdatný gymnasta, a tak souboje se skupinkami protivníků občas připomínají balet plný pěstí a kopanců.

Protivníků je také pěkná řádka, a to od malých zločinců beze zbraní až po speciální Sable jednotky vybavené jetpacky, laserovými puškami a ostřelovačkami. Mimoto jsou zde gangy Wilsona Fiska, kriminálníci z věznice Raft nebo členové gangu Demons.

Krásné výhledy z mrakodrapů

Vývojáři z Insomniac Studios jsou známí tím, že jejich hry vypadají skvěle. Marvel´s Spider-Man používá jejich poslední, ale notně upravenou technologii z remaku Ratcheta a Clanka. New York je tak nejen nádherně nasvícen, ale také vykreslen. Ulice jsou plné chodců a automobilů a město tudíž nepůsobí prázdně. Graficky je na tom Marvel´s Spider-Man skvěle a využívá výkonu konzole PlayStation 4, co to jde.

Nechybí samozřejmě ani střídání denní doby. V den vydání navíc hru obohatí také speciální foto režim, kde si budou moci hráči ze svých obrázků vytvořit komiksovou obálku, či je obohatit hromadou komiksových efektů.

Video

Ukázka z fotorežimu hry Marvels Spider-Man

Marvel´s Spider-Man se zkrátka povedl. Vývojářům se povedlo naprosto perfektně podchytit esenci pavoučího hrdiny a to, co ho dělá sympatickým. Je plný vtípků a hra neztrácí ani v jednom momentu tempo. Navíc nabízí i jeden z nejlépe udělaných pohybů po otevřeném světě. Vystřelovat síť z jednoho mrakodrapu na druhý se neomrzí ani po desítkách hodin, a to hlavně díky propracovanému systému, kdy lze z náznaků pavoučího hrdiny určit, kam vystřelí další síť.

Na druhé straně nepřináší žádnou revoluci v žánru, a ačkoliv je skoro bezchybný, tak neposouvá laťku her se superhrdiny. Pro fanoušky komiksů, Spider-Mana samotného nebo akcí v otevřeném světě je ale hra povinností. Díky české lokalizaci je navíc přístupný i hráčům bez znalosti anglického jazyka, a proto si ho užijí i ti nejmenší hráči.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: David Ryneš, Novinky

Marvel´s Spider-Man vychází 7. září exkluzivně pro herní konzoli PlayStation 4 včetně české lokalizace formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 9/10