Ještě před pár lety hrály velký význam ve světe her klasické počítače a televizní konzole, v poslední době však stále roste popularita i chytrých telefonů a počítačových tabletů. A toho si všímají i tvůrci her.

Velké herní domy totiž cílí na chytré telefony a počítačové tablety stále častěji. Příkladem budiž společnost Bethesda, která představila na E3 titul The Elder Scrolls: Blades právě pro smartphony, k dispozici bude pochopitelně také pro tablety.

Předělat hru určenou pro ovládání pomocí klávesnice a myši, případně prostřednictvím gamepadu, byla pro tvůrce evidentně výzva. Ale výsledek vypadá podle zveřejněné ukázky více než slibně.

Další herní novinku pro tablety a smartphony si připravil herní dům EA – řeč je o mobilní hříčce Command & Conquer: Rivals. Jde o titul, který je možné stahovat úplně zadarmo. Ve zkratce lze říci, že jde o graficky velmi zdařilou variaci na populární titul Clash Royale.

Sportovní tituly a Hvězdné války

Na akci společnosti EA toho bylo k vidění daleko více. Patrně největší ovace si vysloužilo oznámení nového pokračování FIFA 19. To totiž nově nabídne Ligu mistrů, zástupcům z EA se totiž konečně podařilo dohodnout rozšíření licence. Chybět nebude ani Světový pohár, k dispozici bude na všechny platformy kromě konzole Switch od Nintenda.

Ze sportovních titulů se dále ukázaly nové ročníky basketbalového simulátoru NBA Live a amerického fotbalu Madden NFL.

Vedle sportovních her se fanoušci dočkali také první ukázky z očekávaného titulu Battlefield V. Ten přinese battle royale mód a půjde o graficky velmi zdařilou akci kladoucí důraz na multiplayerový režim.

Dočkali se také fanoušci ságy Star Wars. Tvůrci ale byli opět velmi tajemní, a víme tak jen to, že se novinka jmenuje Jedi: Fallen Order a že se odehrává v dobách temna, kdy rytíři řádu Jedi byli loveni bez nadsázky jako divá zvěř. Bohužel jsme ze samotné hry neviděli ani obrázek.

Do Battlefront II nicméně zamíří nový obsah z válek klonů a další postavy i mapy.

Pokračování se dočká také dětská hříčka Unravel Two. Tato roztomilá hopsačka ve druhém dějství nabídne týmovou kooperaci, což bude doplnění klasického singleplayeru.

Titul Sea of Solitude nebyl žádným tajemstvím už před tiskovkou EA, nicméně doposud jsme toho o něm příliš nevěděli. Půjde o adventuru, za kterou stojí německé studio Jo-Mei, v níž bude hrát hlavní roli samota a emoce obecně. Vydání je naplánováno na začátek příštího roku.

Grafické orgie, futuristické akce

Velkolepá byla také tiskovka společnosti Sony. Na ní se ukázalo například druhé pokračování titulu The Last of Us. Úchvatná je především grafická stránka novinky – celý svět připomíná spíše film než nějakou hru. A je jedno, zda se budete kochat úžasně plynoucí vodou, cákajícím bahnem, vegetací, či mimikou jednotlivých postav. Vše působí neskutečně přirozeně a reálně.

Naživo tak celý titul působí daleko věrnějším dojmem a dokáže hráče vtáhnout lépe do celého děje. Když zkrátka někdo vytáhne nějakou zbraň, máte díky realistickému dojmu nutkání ucukávat pohledem směrem pryč od obrazovky.

Na své si přišli také fanoušci stříleček. Sony oznámilo, že Call of Duty: Black Ops 3 bude tento měsíc možné stahovat zdarma, a to pro všechny majitele účtů PlayStation Plus. K předobjednávkám Black Ops 4 se budou zase rozdávat remasterované mapy do trojky. Obsahu zkrátka bude více než dost.

Velmi povedeně vypadá také futuristická akce Control od studia Remedy. Připomeňme, že to má na svědomí známé tituly Quantum Break, Alan Wake či první dva díly Maxe Paynea. Není bez zajímavosti, že Remedy navázalo spolupráci se Sony po dlouhých letech, v posledních letech se totiž soustředilo především na Xbox a PC. I to naznačuje, jak význam platformy PlayStation roste.

Piráti z Karibiku

Velkých ovací v sále se dočkal první trailer k remaku druhého Resident Evilu s Claire a Leonem v hlavních rolích. Překvapením byl také nový trailer Kingdom Hearts 3, který představil svět Pirátů z Karibiku. I zde si tvůrci zaslouží pochvalu za povedenou vizuální stránku, animované postavy jsou k nerozeznání od svých filmových vzorů.

Krátce před koncem celé slavnostní akce se ukázal dlouho očekávaný Death Stranding od tvůrce série Metal Gear Solid Hidea Kojimy. Tento mysteriózní titul byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím, ale nyní konečně víme, co od něj čekat.

Hráči se přenesou do postapokalyptického světa, půjde o naprostou pustinu, kterou tvůrci dovedli po grafické stránce opět k dokonalosti. Hlavní hrdina, kterého si mimochodem zahrál herec Norman Reedus, bude jakýmsi poslíčkem a hráče čekají plíživé pasáže plné napětí.

Zajímavě vypadal také titul The Awesome Adventures of Captain Spirit, který pochází od studia Square Enix. Novinka je zasazena do světa interaktivního seriálu Life is Strange, vypráví příběh mladého chlapce, jenž čelí problémům ve škole, a proto se uchyluje do svého vlastního světa plného superhrdinů. Titul by měl vyjít už 26. června.

K vidění byly i první záběry z kooperativní střílečky Division 2. Hráči se v ní vydají do Washingtonu, kde před šesti měsíci vypukla epidemie. A podle ukázky, na které byla vidět přestřelka u havarovaného Air Force One, se máme opravdu na co těšit.

Exkluzivita Microsoftu

Exkluzivitou bude Microsoft lákat na MMORPG Black Desert, odhaleno bylo také pokračování zombie akce Dying Light, které nově ponese pořadové číslo dvě a zaujalo především parádní grafikou. Z dalších představených titulů se sluší vypíchnout Battletoads a Just Cause 4.

Ochuzeni o videoukázaky nebyli ani milovníci samurajských titulů. Podívat se mohli na akci Sekiro: Shadows Die Twice od From Software. Ústřední postava, která se v ukázce představila, zaujala především nezvyklou protézou, ale například i zajímavým soubojem z koňského sedla.

V nadcházejících měsících se tedy mají herní fandové rozhodně na co těšit.

