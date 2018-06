Závislost, nebo neškodný koníček? Časté hraní videoher je na seznamu psychických poruch

Hraní her může být neškodná zábava, stejně tak ale může jít o nebezpečnou závislost, která se rovná psychické poruše. Upozornila na to Světová zdravotnická organizace (WHO), která závislost na hraní počítačových her nově zařadila do mezinárodní klasifikace nemocí jako zvláštní položku. Kritici se nicméně obávají, že nová klasifikace povede spíš ke stigmatizaci mladých hráčů.