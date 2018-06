ort, Novinky

Hra Vampyr si odbyla premiéru zkraje června. Pochází z pera tvůrců zvučných titulů Remember Me a Life is Strange. Děj nové akční hry je zasazen do Velké Británie 20. století během epidemie smrtící španělské chřipky.

Ulice Londýna jsou ochromeny nemocí, násilím a strachem. Ti, kteří jsou natolik bláhoví či zoufalí nebo mají takovou smůlu, že se ocitnou na ulici v tomto naprosto chaotickém a strašidelném městě, padnou za oběť těm nejnepolapitelnějším dravcům, kteří v Británii řádí: upírům.

Ukázka ze hry Vampyr.

FOTO: archív tvůrců

Prominentní doktor, který se nedávno proměnil v upíra, se snaží porozumět svému novému soužení. Jeho výprava plná intuice, objevů a úsilí se promění ve smrtící drama, když se bude snažit zastavit svou nezkrotnou žízeň, která ho neustále nutí ničit lidské životy.

Zatímco se budete snažit uchovat si to, co zůstalo z vašeho lidství, vaše rozhodnutí budou mít vliv na osud vašeho hrdiny během pátrání po odpovědích v dusícím se mlhavém městě, které se snaží vypořádat s dozvuky španělské chřipky.

Ukázka ze hry Vampyr.

FOTO: archív tvůrců

Samotný příběh je utvářen podle morálních voleb hráče – nakolik dokáže být upír lidský, když se musí nakrmit? Jednotlivé volby ovlivní vývoj samotného příběhu a nevyhnutelně také životy těch, kteří v Londýně přežívají. Budoucnost leží ve vašich rukou...

Vampyr je k dispozici na televizní konzoli PlayStation 4 a Xbox One za 1499 Kč. Zakoupit je možné také verzi pro PC, která vyjde na 1299 Kč.

Do žebříčku pěti nejúspěšnějších krabicových her se minulý týden v Anglii dostaly také tituly FIFA 18, God of War, Detroit: Become Human a Far Cry 5.