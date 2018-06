lez, Novinky

Na tiskovce Sony se ukázalo například druhé pokračování titulu The Last of Us. Úchvatná je především grafická stránka novinky, celý svět připomíná spíše film než nějakou hru. A je jedno, zda se budete kochat úžasně plynoucí vodou, cákajícím bahnem, vegetací či mimikou jednotlivých postav. Vše působí neskutečně přirozeně a reálně.

Naživo tak celý titul působí daleko věrnějším dojmem a dokáže hráče vtáhnout lépe do celého děje. Když zkrátka někdo vytáhne nějakou zbraň, máte díky realistickému dojmu nutkání ucukávat pohledem směrem pryč od obrazovky.

Na své si přišli také fanoušci stříleček. Sony oznámilo, že Call of Duty: Black Ops 3 bude tento měsíc možné stahovat zdarma, a to pro všechny majitele účtů PlayStation Plus. K předobjednávkám Black Ops 4 se budou zase rozdávat remasterované mapy do trojky. Obsahu zkrátka bude více než dost.

Velmi povedeně vypadá také futuristická akce Control od studia Remedy. Připomeňme, že to má na svědomí známé tituly Quantum Break, Alan Wake či první dva díly Maxe Paynea. Není bez zajímavosti, že Remedy navázalo spolupráci se Sony po dlouhých letech, v posledních rocích se totiž soustředilo především na Xbox a PC. I to naznačuje, jak význam platformy PlayStation roste.

Piráti z Karibiku, postapokalyptický svět

Velkých ovací v sále se dočkal první trailer k remaku druhého Resident Evilu s Claire a Leonem v hlavních rolích. Překvapením byl také nový trailer Kingdom Hearts 3, který představil svět Pirátů z Karibiku. I zde si tvůrci zaslouží pochvalu za povedenou vizuální stránku, animované postavy jsou k nerozeznání od svých filmových vzorů.

Krátce před koncem celé slavnostní akce se ukázal dlouho očekávaný Death Stranding od tvůrce série Metal Gear Solid Hidea Kojimy. Tento mysteriózní titul byl dlouhou dobu zahalen tajemstvím, ale nyní konečně víme, co od něj čekat.

Hráči se přenesou do postapokalyptického světa, půjde o naprostou pustinu, kterou tvůrci dovedli po grafické stránce opět k dokonalosti. Hlavní hrdina, kterého si mimochodem zahrál herec Norman Reedus, bude jakýmsi poslíčkem a hráče čekají plíživé pasáže plné napětí.

Superhrdinové v hlavní roli



Zajímavě vypadal také titul The Awesome Adventures of Captain Spirit, který pochází od studia Square Enix. Novinka je zasazená do světa interaktivního seriálu Life is Strange, vypráví příběh mladého chlapce, jenž čelí problémům ve škole, a proto se uchyluje do svého vlastního světa plného superhrdinů. Titul by měl vyjít už 26. června.

K vidění byly i první záběry z kooperativní střílečky Division 2. Hráči se v ní vydají do Washingtonu, kde před šesti měsíci vypukla epidemie. A podle ukázky, na které byla vidět přestřelka u havarovaného Air Force One, se máme opravdu na co těšit.

Chybět na prezentaci nemohl ani nový Spiderman, který vychází již 7. září. Setkáme se v něm se starými dobrými známými, těšit se fanoušci pavoučího muže mohou na Scorpia, Rhina, Electra či Vultura.

