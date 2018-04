David Ryneš, Novinky

Být manželkou Kratose asi není lehký úkol. Nejdříve ho zdevastovala smrt první manželky v Řecku a nyní se to samé stalo v severském Midgardu. Faye však měla posmrtné přání. Přála si, aby Kratos a jejich syn Atreus odnesli její popel na tu nejvyšší horu ze všech devíti severských světů.

Kratos se svým synem

FOTO: David Ryneš, Novinky

Protože je to ale cesta nebezpečná, tak musí Kratos svého syna postupně cvičit. Z brutálního boha války se tedy musel stát zodpovědný otec a herní série si tak prošla obřími změnami, kdy nezůstal kámen na kameni. Samozřejmě ale nechybí šplhání po obrech, souboje s obřími protivníky ani jiné, pro sérii tradiční epické momenty.

Nový pohled na nový svět

Nový God of War je mnohem intimnější a drží se více při zemi. Herní kamera už nekrouží kolem hrdiny z větší vzdálenosti, ale je posazena za jeho obřími rameny. Pověstné čepele Chaosu byly vyměněny za surovou sekeru Leviathan a Kratos dostal do vínku mnohem více bojových schopností.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

Kratos také obdržel rovnou několik stromů schopností a velký systém progrese. Za získané zkušenosti si tak hráč odemyká nové schopnosti jak pro sebe, tak i pro syna Atrea. Za ten zbytek, který hráči zůstane, si lze vylepšovat speciální runové útoky.

Soubojový systém s posvěcením Tyra – boha války

S frenetickým kombo systémem je tak konec a Kratos musí být mnohem taktičtější. Sekera Leviathan v kombinaci se štítem jsou pro to právě to pravé ořechové. Leviathan není však obyčejná sekera. Lze ji různě vylepšovat a doplňovat o speciální runové útoky, a navíc se chová jako bájné Thórovo kladivo – Mjölnir. Ke Kratovi se totiž na zavolání vrací a i tohle patří k taktizování během soubojů.

Sparťan Kratos

FOTO: David Ryneš, Novinky

Sekeru tak lze vrhnout na protivníka v dáli a zmrazit ho, poté lze holými pěstmi začít bušit do toho, který je blíž, a ještě ho omráčit ranou do zátylku právě přivolanou sekerou. Štít zde funguje hlavně na parírování útoků či odrážení nepřátelských projektilů. Po ústřední dvojici totiž půjde veškerá severská havěť, a to od ohavných draugů, obřích trollů až po velké seveřany. Samozřejmě nechybějí draci, valkýry a elfové.

Samozřejmě tou největší změnou je nově přidaný parťák do soubojů v podobě Atrea. Ten může mít jeden runový útok a několik šípů v toulci. I tyto schopnosti se časem rozšiřují. Na začátku má Atreus obyčejné šípy, ale časem získá například speciální bleskové, které na krátký okamžik omráčí protivníky. Pomocí runových útoků lze přivolat stádo divočáků, vlků nebo havranů.

Od Midgardu po Jotunheim

Kratos a Atreus musí k dosažení svého cíle procestovat devíti světy, a to od toho hlavního Midgardu až po svět mrtvých – Helheim. Každý ze světů je i přes všudypřítomné nebezpečí nádherný. Navíc každý ze světů je plný různých materiálů, které lze následně využít k vylepšení stávající výbavy nebo k ukování té nejlepší u trpasličích kovářů – Broka a Sindriho.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

Cestu k některým světům si navíc musí hráči odemknout pomocí nalézání speciálních run. Jakmile je zkompletují, tak mohou pomocí Bifrostu cestovat. Například ohnivý Muspelheim nabízí speciální výzvy, za jejichž plnění je hráč odměněn materiálem, který slouží k ukování toho nejlepšího brnění, které Kratos může mít.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

Kratos jednotlivými světy cestuje buďto pomocí loďky, nebo pomocí speciálních bran. Cestuje-li z jednoho světa na druhý, tak musí cestovat pomocí speciálního Bifrostu. Právě ale průzkum Midgardu na lodi patří k tomu nejlepšímu, jelikož na lodi vypráví bájný Mimir ty nejlepší příběhy o lokálních bozích a jejich osudech.

Nebyl by to správný God of War, kdyby zde byla absence hádanek a různých segmentů, kdy hráč musí šplhat a řešit záludné hádanky. Toto zůstalo i v novém díle a vývojáři tak skvěle udržují tempo hry. Po frenetické akci následuje klidná cesta, kdy Kratos musí s pomocí Atreuse vyřešit určitou hádanku, aby postoupili dále v příběhu.

Brok a Sindri – bratři, jak se patří

Jak už bylo zmíněno, tak se ve hře nachází trpasličí kováři Brok a Sindri. Ti během hry vylepšují Kratovi či Atreovi výbavu. Zároveň pokud má hráč u sebe dostatek surovin a stříbra, tak si u nich může ukovat výbavu zbrusu novou.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nejen že se tato výbava projeví na obou postavách vizuálně, ale také statistikami. Hráči si tak postupně mohou hlavně Kratose přizpůsobit ke svému hernímu stylu. Jedni mohou sáhnout po obří surové síle v kombinaci se silnými runovými útoky, druzí se mohou zaměřit na obranu a výdrž. Statistik, které lze pomocí výbavy měnit, je tu hned několik, a právě kvůli nim se vyplatí prozkoumávat každé zákoutí okolních světů a plundrovat všechny nalezené truhly.

Technické zpracování, za kterým musí stát samotná bohyně Freya

Vývojáři ze studia Santa Monica jsou dávno známí tím, že s každým titulem ze série God of War ždímali výkon daného zařízení na maximum. U nového God of War tomu není jinak. Jak si lze všimnout z okolních snímků, které jsme během recenzování pořídili, hra vypadá vážně božsky. A to jak na původní verzi konzole PlayStation 4, tak i na té lepší ve verzi Pro. Pokud hráči hrají na PlayStation 4 Pro, tak samozřejmě nechybí výběr v nastavení výkonu, jestli chtějí preferovat vysoké 4K rozlišení nebo zajistit plynulost hry pomocí stabilního snímkování.

Grafická stránka hry se povedla.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Nejde pouze o perfektní model nasvícení a celkovou kvalitu zpracování. K naprosté špičce se také řadí výborný dabing postav. Například Kratose nyní namluvil Christopher Judge, kterého mohou znát fanoušci Hvězdné brány z role Teal´ca. Za hudebním doprovodem stojí skladatel Bear McCreary. Jeho tvorbu bylo možné slyšet v seriálu Battlestar Galactica nebo v The Walking Dead.

Tím nejpůsobivějším je ale rozhodně kamera. Už bylo zmíněno, že její pozice se v rámci hraní změnila, ta se ale nikdy nepohne z okolí Kratose i během příběhových animací a nikdy neproběhne ani virtuální střih. Kratos a Atreus jsou jejím středem a dalo by se říct, že tato hra je dělána na jeden záběr.

Po bozích zábavný návrat!

Božské hurá! Návrat Kratose se povedl na jedničku s hvězdičkou a titul se tak může zařadit mezi ostatní exkluzivní klenoty konzole PlayStation 4. Jestli měl někdo pochybnosti o schopnostech vývojářů ze Santa Monica Studio, tak je může s klidem hodit za hlavu. Kratos je tu i přes vyšší věk opět v plné síle a jeho pouť se synem Atreem skrze severskou mytologii je povinností pro všechny hráče, kterým doma dřímá konzole PlayStation 4, a to jak její obyčejná verze, tak i silnější Pro.

Ukázka ze hry God of War

FOTO: David Ryneš, Novinky

A jak dlouho tedy tahle pouť trvá? Během recenzování to bylo něco málo přes třicet hodin, kdy jsme došli na samotný konec příběhu. Tím ale hra nekončí úplně. Hráčům totiž zůstávají otevřeny všechny světy k dořešení veškerých vedlejších aktivit a k posbírání zbytku předmětů, které během cesty za úkolem nesebrali.

God of War vyšel exkluzivně pro konzoli PlayStation 4, a to včetně české lokalizace formou textů a titulků.

HODNOCENÍ: 10/10