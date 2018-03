ort, Novinky

Herní karty s jádry Nvidia, které nabízejí prakticky všichni výrobci grafik, mají například technologii Highlights. Ta dokáže automaticky rozpoznat akce, které se během hraní uživateli povedly, načež automaticky spustí nahrávání.

Hlavní výhoda je v tom, že není potřeba mít nahrávání spuštěné neustále, automaticky se sepne skutečně pouze ve chvíli, kdy je to potřeba. Natočené video pak mohou uživatelé sdílet na sociálních sítích nebo jiných portálech.

Funkci Highlights však nyní podporují pouze některé tituly, přesto lidé na internet nahráli již více než půl miliardy videí natočených prostřednictvím této technologie. Na GDC byla potvrzena podpora v nových hrách Call of Duty WWII a Tekken 7, brzy by měly přibýt další tituly – Dying Light: Bad Blood a Escape from Tarkov.

Her bude více



Nvidia navíc uvolnila na akci SDK kit, s jehož pomocí budou moci herní studia integrovat funkci jednoduše do svých titulů. Lze tedy předpokládat, že v dohledné době bude podporovaných her ještě více.

Mezi zajímavé technologie, které mohou hráči využít, patří také Ansel. Ta dovoluje pořizovat snímky ze hry prakticky z libovolného úhlu. Dokonce je možné s ní vytvářet 3D scény pro virtuální realitu.

Technologii Ansel podporuje celá řada her, nově ji mohou využívat také fanoušci titulu Star Wars Battlefront II, jak zástupci podniku uvedli právě na veletrhu GDC.