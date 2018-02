Milión prodaných kopií a miliardové tržby. Česká hra Kingdom Come: Deliverance je hit

Necelé dva týdny stačily na to, aby česká hra Kingdom Come: Deliverance pokořila miliónovou hranici prodaných kusů. Novinka je tedy naprostý hit, a to i v zahraničí. Díky tomu se tvůrci ze společnosti Warhorse Studios mohou radovat z tržeb, které již přesáhly pomyslnou hranici jedné miliardy korun.