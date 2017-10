Tržby firmy za šest měsíců do konce září stouply o 173 procent na 374 miliardy jenů (72,8 miliardy). Provozní zisk činil téměř 40 miliard JPY oproti ztrátě šest miliard JPY loni. Firmu proslavily hry Super Mario a Pokémon. V červenci společnost představila novou hru Splatoon 2 pro konzoli Switch, která se prodává dobře na domácím trhu i v zahraničí.

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourává nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty stačí jen jedno.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Nintendo vyzrálo na vadné herní ovladače u konzole Switch.

FOTO: archív výrobce

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může mít ovladač Joy-Con v každé ruce, případně jeden může půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě lze i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Nintendo rovněž vyrábí kapesní konzoli 3DS, nabízí hry pro chytré telefony a herní přístroje jiných firem.

Společnost Nintendo současně zvýšila odhad provozního zisku na letošní fiskální rok, tedy do konce března 2018, na 120 miliard JPY z původních 65 miliard JPY, hlavně díky prodeji konzole Switch a poklesu jenu vůči euru. Nový odhad však stále zaostává za odhady analytiků dotazovaných agenturou Reuters, kteří čekají zisk 133,6 miliardy JPY. Čisté tržby mají činit 960 miliard JPY místo předchozích odhadovaných 750 miliard JPY.