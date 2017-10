Začneme u Fify, ta se totiž herně změnila obrovským způsobem. A to až takovým, že pokud jste v loňských ročnících bez potíží v Ultimate Teamu vystoupali přímo do druhé nebo třetí ligy, tentokrát si bez osvojení nových bránících vychytávek klidně pobudete několik sezón i v osmé lize. Bránění skluzy je postaveno na absolutní okraj a hodí se jen ve zlomku případů. Náběhy za obranu se brání složitě a rychlý útočník obránci obvykle uteče bez potíží.

Jak tedy lépe bránit? Osobní zákroky často způsobí penaltu a více než kdy jindy se zdá být FIFA zaměřená na útok. Výsledky jako 3:3 nebo 4:6 jsou daleko častější než 1:0 nebo 2:1. Je to správně? Hra sice vizuálně vypadá stále více a více jako to, co sledujete v televizi, ale herně je stále více v jisté bublině, která se vzdaluje realitě. Pokud jste fandy defenzivního fotbalu, tak si letos nakupte hodně kapesníčků, protože tentokrát si jej mnoho neužijete. Cestou k vítězství je letos kvalitní přechod do útoku a střílení ze všemožných pozic.

Pohyb a zlepšení v módech



Driblink je letos rozhodně o hodně přesnější – z rychlého běhu je změna směru o 90 stupňů hodně účinná, a pokud si vše načasujete a ovládnete páčky, projít s lepším hráčem driblinkem mezi třemi hráči není nic nemyslitelného.

Video

Upoutávka na hru FIFA 18

VIDEO: EA Sports

Co se týká změn v populárních režimech – s Alexem Hunterem si zahrajete další část scénáře, který sfouknete za dva herní dny (a navíc ho můžete nechat potetovat), v kariéře pak přibylo hodně chytlavé vyjednávání přestupů, které je interaktivnější a zábavnější.

V Ultimate Teamu přibyly Squad Battles, kdy hrajete proti týmu, který poskládal někdo jiný, a snažíte se v žebříčku vystoupat co nejvýše. Když jsme u Ultimate Teamu – nalezení kartičky hvězdného hráče je letos daleko větší show. Radost budete mít asi stejnou, ale youtubeři budou jásat dvojnásobně. Klik, klik.

Sparta vs. Slavia

Jsem si jistý, že nikdo ze sparťanských fanoušků nemůže být nadšenější z toho, že EA Sports začlenili sparťanský tým v celé své kráse i s italským hvězdným koučem Stramaccionim. Nikdo z nich jistě ani na chvíli nebude pomýšlet na to, že by si k rudému týmu povolal třeba Jürgena Kloppa nebo Josého Mourinha. Proč také, když může mít autentického trenéra Sparty? Přinejmenším tedy do neděle. Začlenění Sparty je příjemné. Josef Šural už se díky hattricku dokonce dostal mezi hráče týdne a má svou speciální kartičku.

Ukázka ze hry FIFA 18

FOTO: archív tvůrců

Sparta je však celkově ve Fifě moc slabá na to, abyste s ní mohli s většími šancemi svádět souboje s těmi nejlepšími hráčemi ve vyšších ligách. Takže si ji případně asi necháte pro zápasy s těmi méně schopnějšími kamarády, na které by vlastně tak nějak stačila i reprezentace Andorry. Ani se Slavií v PES ale velkou slávu neuděláte, ač mi přijde, že v tomto simulátoru ratingy nehrají zas až tak obrovskou roli, pokud zrovna neovládáte hráče ze světové top desítky. Provedení Slavie však jistě neurazí.

A pokud máte úchylku na zpracování hráčů – FIFA je spíše pro fanoušky CR7 a bílého baletu obecně, zatímco fanoušci Barcelony sáhnou po PES, kde jsou jejich ikony zpracovány letos vskutku na výbornou.

PES sází na hratelnost



A honem k PES. Každý jeho fanoušek vám potvrdí, že je jeho hratelnost výrazně lepší než v případě Fify. Realita je taková, že je jiná a mnoha hráčům může vyhovovat více. Souhlasím s tím, že je celkově fotbalovější než v případě Fify. Až příliš velké množství dokonalých volejů, neskutečných střel do růžku a božských nůžek dělá z Fify do značné míry to, čím byl trochu hanlivě dříve značkován i PES – arkádu.

Ukázka ze hry Pro Evolution Soccer 2018

FOTO: archív tvůrců

Všemožné odrazy, pokažené přihrávky a další drobnosti dodávají PESu nádech reality. Herně je totiž opravdu skvostný a z hlediska zábavy umí poskytnout přinejmenším stejný, ne-li lepší zážitek. Navíc disponuje právy na Ligu Mistrů a Evropskou ligu, což jsou v našich luzích a hájích sakra populární soutěže, a dokážu si představit, že nejeden fanda Slavia nenechá ležet ladem šanci pozvednout se sešívanými jednu z těchto vzácných trofejí nad hlavu.

Video

Upoutávka na hru PES 2018

VIDEO: Konami

Ještě k tomu hernímu prožitku – první gól, který jsem v PES vstřelil, byla střela zpoza vápna, která šla do tyče, odrazila se do zad brankáře a potupně se odvalila za brankovou čáru. Za mě paráda. První gól ve Fifě? Lafata v chumlu nedaleko puntíku vyskočil nejvýše a podivným trmovrmoidním oblouček přepadnul přes úplně jinam skákajícího brankáře. To jen pro ilustraci.

Práva na kluby stále chybí



Jenže samozřejmě stále nevymizela bolístka v podobě absence autorských práv na užívání názvů mnoha klubů, stejně jako dresů a jmen. Co na tom, že je Barcelona dokonale vyvedená do posledničkého detailu, když zase znovu a znovu musíte luštit, proti komu jste to vlastně ve skupině nasazení. Zdá se, že tato dlouholetá bolístka této hry nebude ještě nějakou dobu vyléčena. Herních módů je také pomálu, což pak jen zbytečně dále ubližuje této jinak velmi zajímavé franšíze.

Ukázka ze hry Pro Evolution Soccer 2018

FOTO: archív tvůrců

Chápu hráče, kteří PES neopustí s tím, že je fotbalovější. FIFA je totiž vskutku často jen taková pohádka inspirovaná sportem. Ale krásná pohádka. Když se na chvíli zasníme – nebylo by krásné mít fotbalový simulátor, který by měl grafiku Fify, herní realismus PES, licence na všechny týmy a soutěže a k tomu disponoval zábavnými kariérami a Ultimate Teamem z dílny EA Sports, který je neskutečně chytlavý a trvanlivý? Tak zpátky na zem. A každý zase marš do svého tábora.

HODNOCENÍ:

FIFA 18: 85 %

PES 18: 80 %