Prvním a do očí bijícím největším vylepšením u pokračování Destiny je příběhová kampaň. Ghaul, jenž je vůdcem mimozemské armády Rudá legie, složené z rasy Cabalů, se rozhodl osvojit si tajemnou entitu zvanou Traveler. Ta v sobě ukrývá mocné Světlo, které dává všem stvořením nadpřirozené síly, posouvá hranice technologického vývoje a prodlužuje samotný život.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Právě Světlo může za schopnosti hráčova avatara – Strážce. Ghaulovi se podaří Traveler získat a hráč se tak vydá na cestu ke znovunalezení Světla a svých schopností, ale samozřejmě musí také zneškodnit Ghaula. Po emotivním začátku a striktně lineárních misích se hráči otevře nová sociální oblast a s tím i možnost spojit se s ostatními hráči a v jednotlivých misích kooperovat.

Hráči nejdříve začínají na Zemi v oblasti European Dead Zone. Zde spolupracují s velitelkou odboje – Hawthorne – a tajemným odstřelovačem Devrimem Kayem. Poté se přesunou na měsíc Titan za šéfem Titánské třídy Zavalou. Pak následuje cesta na trpasličí planetu Nessus, kde je vtipný Cayde-6, jenž reprezentuje hráčskou třídu Hunterů a je doprovázen vtipnou umělou inteligencí zvanou Failsafe. Poslední novou lokací je měsíc Io, který náleží k Jupiteru. Na něm se nachází Ikora, šéfka Warlocků.

Video

Upoutávka ke hře Destiny 2

Po nepříliš povedené kampani z prvního dílu se vývojáři z Bungie rozhodli znovu ukázat, že příběhy vyprávět umí, jak to několikrát dokázali v herní sérii Halo. Konečně se mohou hráči pořádně vžít do svých Strážců a pocítit skutečnou hrozbu v podobě Ghaula. Každá z postav je skvěle napsaná a tempo kampaně je skvělé. Jelikož Destiny je primárně on-line střílečkou s MMO prvky, pravá hra začíná právě dohráním kampaně.

Destiny 2 je takovým Diablem na poli stříleček z pohledu vlastních očí. Hráči svým konáním zvyšují úroveň svého avatara a svou výbavou určují jeho sílu, výdrž a roli v soubojích. Jakmile dosáhnou dvacáté úrovně nebo dohrají kampaň, otevře se jim hromada aktivit, v nichž mohou postupně získávat nejlepší výbavu. Více o novinkách v hratelnosti jsme již psali v prvních dojmech [celá zpráva].

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Na každé z planet se nachází řada aktivit, kde lze získávat jak výbavu, tak i zvláštní tokeny a suroviny, které lze následně odevzdávat klíčovým postavám. Tímto hráči roste u daných postav reputace a ty ho pak odmění engramy, ze kterých hráč získává silné předměty.

Mimo to se na planetách skrývají tzv. Lost Sectory, což jsou dobře ukryté prostory, které obsahují speciální truhlu s předměty. Ta se hráčům ale odemkne, až když zabijí příslušného protivníka. Mimo tyto sektory se na planetách nacházejí úkoly pro získání Exotických zbraní, pravidelné public eventy, kde hráči musí zneškodnit nebezpečné protivníky, a speciální mise zvané Dobrodružství. Tyto mise prohlubují příběh jednotlivých postav na planetách, případně odkrývají jejich historii. Nechybí ani klasické a jednoduché patrol mise.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Dále samozřejmě nechybí skvělé mise zvané Strike, které jsou pro skupinku tří hráčů. Vrací se také jejich těžší varianta zvaná Nightfall s různými modifikátory a časovým limitem. Je zde i nový Raid pro šestici hráčů, kteří musí skvěle kooperovat, aby v něm dosáhli vítězství.

Aktivit je mnoho a výbavy ještě více. Právě toto patřilo k největším neduhům první Destiny po vydání. Nedostatkem obsahu tak druhý díl vážně netrpí a na své si přijdou jak odpočinkoví hráči, tak hardcore fanoušci.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Výbavu lze nově v druhém díle vylepšovat pomocí módů a jednotlivé kousky obarvovat pomocí shaderů. Toto při vydání vyvolalo menší paniku, protože jak módy, tak kosmetické úpravy lze pořídit za skutečné peníze. Panika není naštěstí na místě. Tyto módy nedávají hráčům markantní převahu oproti ostatním, a hlavně je lze získat i samotným hraním, bez jediné investice.

Pro fanoušky multiplayerových klání i v druhé Destiny se nachází režim Crucible, kde mohou změřit své síly. Tentokrát se ale koncept mírně změnil. Dva týmy, které stojí proti sobě, totiž netvoří šest členů, ale čtyři. Utkání jsou tak méně frenetická a mají o něco pomalejší tempo. V rámci režimu Crucible byla už také spuštěna událost Trials of the Nine, kde hráči pro získání perfektní výbavy musí vyhrát sedm zápasů z devíti. Zároveň nesmí třikrát prohrát.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

To vše v kabátku oproti předchozímu dílu mírně vylepšeném. Už ten měl totiž skvělé zpracování, a hlavně nádherně vybudované světy. Dvojka na tom není jinak. I přes to, že se vrátily všechny rasy z jedničky a nepřibyly nové, všechny prošly faceliftem. Mají lepší animace a mnohem více detailů. Vylepšení se dočkaly i různé efekty počasí, výbuchů a podobně.

Druhý díl se jednoduše povedl. Je mnohem méně komplikovaný a hráč je neustále odměňován za svůj čas investovaný do hraní. Podpora obsahu a odměn je zatím od vydání na skvělé úrovni a už jsou ohlášeny i menší přídavky, které přidají větší porci obsahu. Destiny 2 funguje jako úspěšné napravení reputace a skvělý nový start pro studio Bungie.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Destiny 2 vyšla pro herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Ve verzi pro osobní počítače vyjde 24. října.

HODNOCENÍ: 9/10