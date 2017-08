Úspěch pokémonů zlákal i studio Walt Disney. Hvězdné války přenese do rozšířené reality

Postavy z Hvězdných válek vstoupí příští týden do světa takzvané rozšířené reality. Ve více než 20 000 obchodech ve 30 zemích hodlá společnost Walt Disney fanouškům filmu umožnit skenovat si je do svých chytrých telefonů, natáčet videa a fotografovat se s nimi. Rozšíří tak nabídku „promo víkendu” filmu Star Wars: Poslední z Jediů, který vypukne 1. září. Film dorazí do kin 15. prosince.