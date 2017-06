Herní gigant Nintendo se musí letošní rok hodně snažit, aby hráče nalákal na svou novou konzoli Switch. Ta byla uvedena v březnu, a přestože se těší velkému zájmu, chybí jí tituly, kvůli kterým by si ji hráči měli pořídit. Nová Zelda je skvělá, ale hříčka 1-2 Switch byla o dost slabší. U Zeldy ale zůstaneme, protože Nintendo na své konferenci ukázalo dva nové přídavky, které rozšíří Linkovo dobrodružství o další hodiny zábavy.

Video

Upoutávka na přídavky pro hru The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Vrátí se také roztomilý „vysavač“ – Kirby. Ten nabídne režim pro více hráčů, a tak se mohou hráči usadit u jednoho switche, popadnout Joy-Con ovladače a užívat si malebného světa Kirbyho. Dále přišel na řadu Mariův pomocník Yoshi. Ten se dočká dalšího vlněného dobrodružství, které vypadá naprosto perfektně.

Video

Upoutávka na hru Kirby

Video

Upoutávka na hru Yoshi

Nechyběla ani ukázka z nového dílu Xenoblade Chronicles 2 nebo nový přírůstek do série Fire Emblem s podtitulem Warriors. O největší haló na internetu a sítích se postaralo oznámení nového, plnohodnotného dílu Metroid Prime a zároveň oznámení o tom, že je v přípravě nová RPG hra ze světa pokémonů. Oba tituly vyjdou právě na konzoli Switch.

Video

Upoutávka na hru Xenoblade Chronicles 2

Video

Upoutávka na hru Fire Emblem Warriors

Své řekl i pátý díl ze série Elder Scrolls – Skyrim, který letos vyjde ve verzi pro Switch. Ten bude obsahovat nové předměty ze světa Zeldy. Fanoušky on-line her určitě potěšilo oznámení populárního titulu Rocket League, také pro Switch.

Video

Upoutávka na hru The Elder Scrolls V: Skyrim pro Switch

Rocket League vyjde pro Switch

FOTO: archív tvůrců

Konferenci zakončila perfektní ukázka z nového Super Maria s podtitulem Odyssey. Legendární instalatér nyní navštíví obří otevřený svět, ve které bude schopný ovládnout skoro vše živé pomocí své chytré čepice. Po konferenci se ještě potichu oznámila předělávka 25 let starého titulu Metroid: Samus Returns, která vyjde na zařízení z rodiny 2DS a 3DS.

Video

Upoutávka na hru Metroid: Samus Returns