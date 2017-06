Samotný začátek konference se nesl v duchu oznámení partnerství s herním gigantem Nintendem. Společně s ním totiž vývojáři z Ubisoftu ukutili akční tahovou hru ze světa Maria s názvem Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Ukázka ze hry Mario + Rabbids Kingdom Battle

Milovníci rychlých vozidel, motorek, ale i letadel si rozhodně přišli na své při upoutávce na pokračování závodního titulu The Crew. Druhý díl by se měl oprostit od temného příběhu ze zločineckého prostředí a více nám tak připomíná spíše festivalovou jízdu poslední Forzy Horizon.

Ukázka ze hry The Crew 2

Samozřejmě nemohla chybět ani rekapitulace nového dílu z populární série Assassins Creed. Ten měl totiž rok pauzu a nový díl s podtitulem Origins zavede hráče na úplný počátek Bratrstva asasínů. Dále se fanoušci South Parku konečně dočkali snad již finálního data vydání skvělého RPG s názvem South Park: Fractured But Whole. To přímo navazuje na vynikající díl Stick of Truth [celá zpráva].

Ukázka ze hry South Park: The Fractured But Whole

Námořní bitvy ze čtvrtého dílu Assassins Creed s podtitulem Black Flag [celá zpráva] se těšily velké popularitě a často byly vyzdvihovány jako to nejlepší, co tento díl nabízel. Není tak divu, že Ubisoft na konferenci oznámil titul Skull and Bones, který je čistě kompetitivní akcí na moři. Nesměl chybět ani nedávno oznámený pátý díl Far Cry. Ten bude možné hrát plně kooperativně po síti a hráče zavede do americké Montany, kde budou bojovat proti fanatickému kultu.

Upoutávka na hru Skull and Bones

Ukázka ze hry Far Cry 5

Samotný konec konference splnil přání fanouškům hry Beyond Good and Evil. Tvůrce této hry Michel Ansel s sebou přinesl naprosto nádherný a dech beroucí filmeček k druhému dílu, který se bude odehrávat před prvním dějstvím.

Upoutávka na hru Beyond Good and Evil 2

Konference Ubisoftu tak byla celkem tradiční. Mimo tato hlavní oznámení se zde ještě ukázal nový díl taneční hry Just Dance, rozšíření pro horské sporty Steep či mobilní hra ze světa South Parku.

Ukázka ze hry Assassins Creed Origins

FOTO: archív tvůrců