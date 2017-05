Koncem týdne se v Jet Centru v Los Angeles konalo odhalení hodně očekávaného druhého dílu on-line akce Destiny. Po úvodní prezentaci, která byla vysílána do celého světa přes internet, se otevřely další prostory haly, kde byla možnost zahrát si Destiny 2, a to jak na konzolích PlayStation 4, tak i premiérově ve verzi pro počítače, na které tato hra konečně zavítá.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Mars útočí

Druhý díl sleduje události po útoku Rudé Legie na poslední baštu lidstva na zemi. Toto místo padlo a Rudá Legie pod vedením mocného Ghaula lapila tajemného Travelera. Ten propůjčil vybraným jedincům různé speciální schopnosti, s čímž se ovšem Ghaul nemohl vyrovnat, a proto s ostatními Cabaly z Marsu přicestoval k planetě Zemi právě za účelem zmocnit se Travelera.

Hráči v roli svých Guardianů a jejich učitelů museli svou základnu – Věž – opustit a utéct do ústraní. Nedali se ale jen tak, a právě v momentě obrany se aktivoval ovladač a přišla možnost zahrát si první úvodní misi.

Video

Upoutávka ke hře Destiny 2

Nejdřív je nutné poznamenat, že samotný začátek je mnohem filmovější než příběhové mise prvního dějství. Zároveň se v této misi představily nové druhy Cabalů. Konkrétně gladiátoři, kteří jsou určeni na boj zblízka a dokážou nepříteli pěkně zavařit sekáčky, které mají v rukách. Dalším typem byli legionáři s plamenomety. Své řekli i elitní typy Cabalů s novým typem zbraní.

Ze strany hráče přišla na řadu nová sada schopností. Warlock nově aktivuje ohnivý meč, kterým dělá jak plošné útoky, tak dokáže metat ohnivé útoky z dálky. Titáni dostali do vínku štít, který mohou na nepřátele vrhat, a hunteři se naučili boji s novou elektrickou tyčí. Vyzkoušet se daly i nové druhy zbraní – granátomet či rotační kulomet. Po infiltrování lodě Rudé legie je hráč na krátkou chvíli seznámen i s antagonistou – Ghaulem.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Všude samá vylepšení

Dále byla možnost si vyzkoušet novou misi z kategorie Strike. V této misi zvané Inverted Spire se trojice hráčů vydá prozkoumat planetoid Nessus s cílem zjistit, co zde dělají nepřátelští Cabalové. Po několika střetnutích, skákání z jedné plošiny na druhou a vyhýbání se obřím rypadlům dorazí trojice Guardianů na místo tajemných vykopávek. Zde narazí na umělou inteligenci zvanou Protheon a musí ji zničit.

Poslední obsah, který jsme mohli vyzkoušet, byl přepracovaný režim pro více hráčů zvaný Crucible a v něm nový mód – Countdown. Nově se v režimu pro více hráčů proti sobě neutká dvanáct hráčů, ale osm. Díky tomu není tempo jednotlivých zápasů tak zběsilé a musí se mnohem více taktizovat. Tomu je přizpůsoben i nový mód Countdown, kde se týmy po kolech střídají v bránění základny před odjištěním bomby.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Co bohužel nešlo vyzkoušet, je přepracovaný pohyb v otevřeném světě. Ten má být nyní více zalidněný a hráči tak nebudou dostávat úkoly u vysílačů, ale rovnou od postav. Tyto mise zvané Adventures (dobrodružství) se budou nacházet na všech nových místech, které druhý díl s sebou přinese.

Na Zemi se nyní budou hráči pohybovat v evropské oblasti zvané Dead Zone a poté na třech nových místech ve vesmíru. Měsíc, Mars a Venuši z prvního dílu vystřídá planetoid Nessus, Saturnův měsíc Titan a Jupiterův měsíc Io. Protože na jednotlivých místech bude mnohem více aktivit, tak vývojáři do hry konečně implementovali i plnohodnotnou mapu pro lepší prozkoumávání. Hráči totiž budou moci hledat v těchto světech, tzv. Lost Sectors, ve kterých se bude nacházet tuhý boss a zároveň odměna v podobě truhly.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Klany, sjednocování hráčů a lepší technologie

Destiny 2 nabídne nově systém klanů přímo uvnitř hry. Hráči tak mohou spojit své síly pod jednou klanovou vlajkou. S tím bude spojený i nový systém propojení hráčů do aktivit po dosažení maximální úrovně.

Konečně se totiž bude možné spojit s neznámými hráči do těžkých raidů nebo Nightfall Strike misí. Hráči tudíž nemusí využívat externí webové stránky nebo sociální sítě, aby našli parťáky na zdolávání tohoto náročného obsahu.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Vylepšena by měla být i technologie párování hráčů. Druhý díl, stejně jako ten první, nevyužívá dedikované servery, ale vývojáři slibují, že v tomto směru svou technologii zdokonalili. Hráči by tudíž neměli pociťovat problémy s odezvou v režimu pro více hráčů.

Vychytaná PC verze

Protože druhý díl vyjde i pro osobní počítače, tak si s touto verzí nechtějí vývojáři uříznout ostudu. Proto lze změnit skoro všechny myslitelné nabídky nastavení včetně odemknutého snímkování, posuvníku zorného pole atd. Při vydání bude hra samozřejmě v programu nVidia Game Ready. S touto verzí pomáhá vývojářům z Bungie studio Vicarious Visions.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Nečekaným překvapením bylo oznámení, že PC verze se nebude nacházet na distribuční síti Steam, ale na Battle.netu společnosti Blizzard, který patří stejnému vydavateli – Acitivision. Blizzard se zatím dušuje, že toto partnerství je exkluzivní, a tak není pravděpodobné, že bychom na této platformě měli vidět například další díl Call of Duty. Zároveň to však nevyvrací a je tedy možné, že v budoucnu se to stane.

Jedinou smutnou zprávou pro hráče na počítačích je, že hra nevyjde 8. září jako na konzolích, ale datum vydání právě této verze bude prý brzo odhaleno. Nezbývá než doufat, že to bude v rámci pouhých dnů, maximálně týdnů, ale snad ne měsíců.

Ukázka ze hry Destiny 2

FOTO: archív tvůrců

Skvělý začátek!

Co tedy od druhého dílu mají hráči očekávat? Delší příběhovou kampaň s mnohem více filmečky, více aktivit v otevřeném světě, nové typy protivníků, další sérii exotické výbavy, nový raid a mnoho dalšího. Svěřit vývoj druhého dílu týmu, jenž stojí za vynikajícím datadiskem The Taken King, tak vypadá jako správný krok.

Druhý díl tak podle prvních dojmů působí přesně stejně skvěle, jako ten první s hromadou přídavků. Vývojáři se rozhodli hlavně pro vylepšení stávajících mechanik a funkcí místo úplného přepracování, a to je dobře.