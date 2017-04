Firma uvedla konzoli Switch na trh 3. března, od té doby již prodala 2,74 miliónu kusů. V novém finančním roce jich plánuje prodat dalších deset miliónů. Firma předpokládá, že provozní zisk se jí v novém finančním roce díky úspěchu této konzole více než zdvojnásobí na 65 miliard jenů.

Nintendo Wii U

FOTO: archív výrobce

Předchozí konzoli Wii U uvedl japonský podnik na trh v roce 2012, zájem o tento přístroj ale zaostal za očekáváním. Konzole Switch je hybridním zařízením, které je možné používat nejen jako tradiční stacionární herní konzoli připojenou k televizoru, ale také jako přenosný přístroj pro hraní mimo domov.

„Doufáme, že konzole Switch přinese v našem podnikání obrat," prohlásil prezident společnosti Tacumi Kimišima.

Na doma i na cesty

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Jednou z příčin počátečního úspěchu konzole Switch je podle odborníků skutečnost, že pro nový přístroj na rozdíl od jeho předchůdce existuje řada herních titulů od nezávislých studií. Konzole Switch je totiž od začátku kompatibilní s veřejně dostupnými platformami pro vývoj her, upozorňuje Hirokazu Hamamura ze společnosti Kadokawa Dwango, která vydává herní časopisy.