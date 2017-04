City Undercover sleduje příběh expolicisty Chase McCaina, který se vrací do Lego města, aby konečně zatnul tipec svému úhlavnímu nepříteli – Rexi Furymu. Kvůli němu jsou totiž ulice plné kriminálníků a to Chase nemůže nechat jen tak. Stylem humoru a odkazováním na známé filmy City Undercover nejvíce připomíná Bláznivou střelu se slavným Frankem Drebinem. Proto si tento titul, primárně určený pro děti, užijí i starší hráči.

Ukázka ze hry Lego City Undercover

FOTO: archív tvůrců

Hratelností se jedná o šílenou městskou akci plnou virtuálních kostiček. Jelikož je Chase v utajení, postupně se mu zpřístupňuje hromada různých obleků. Ty mu propůjčují nové dovednosti – kromě těch, které si hráč průběžně odemyká.

Město je sice rozděleno do dvou desítek částí, ale funguje spíše jako kulisa než jako velký prvek po vzoru série Grand Theft Auto. Jeho větší využití se odemkne hlavně po dohrání příběhové části, kdy se hráč začne zaměřovat na sbírání všech kostiček a plnění různých výzev.

Ukázka ze hry Lego City Undercover

FOTO: archív tvůrců

Jednotlivé mise se postupně odemykají, jakmile je hráč splní, a kromě ničení věcí z kostiček, nahánění zločinců jak v pěších, tak automobilových honičkách či přesouvání předmětů si užije i bombastické sekvence, které si nezadají se samotným agentem 007.

Soubojový systém je prostý a je jedno, jaký oblek zrovna Chase má na sobě. Hráč mačká stejná tlačítka a souboje se nijak nemění. Obleky tak slouží hlavně k řešení logických hádanek či k pohybu po městě. K tomu je určena také solidní várka dopravních prostředků, do kterých může Chase naskočit a řídit je.

Ukázka ze hry Lego City Undercover

FOTO: archív tvůrců

Největší novinkou je kooperační režim. Ten totiž obsahuje drtivá většina Lego titulů, ale City Undercover byl výjimkou. Tenhle neduh je tak nyní pryč a hráči si tak mohou dobrodružství užít ve dvou na rozdělené obrazovce.

Menším vylepšením prošla technická stránka hry. Titul je tak nyní ostřejší, má lepší stíny, a hlavně je oproti staré Wii U verzi plynulejší. Zbytek zůstal nezměněn a pouze se přizpůsobilo uživatelské rozhraní. Dlouhé nahrávací časy z původní verze tu jsou však pořád. Nejsou tak hrozné jako na Wii U, ale vzhledem k tomu, jak hra vypadá, je záhadné, co se tak dlouho načítá.

Ukázka ze hry Lego City Undercover

FOTO: archív tvůrců

Lego City Undercover je tak jako ostatní hry z kostičkového světa pro všechny hráče. Dobrodružství Chase McCaina si užijí jak mladší hráči, tak i herní matadoři. Pro zkušenější hráče možná nenabídne větší výzvu, ale rozhodně nabízí tunu zábavy, a to hlavně v kooperaci.

Ukázka ze hry Lego City Undercover

FOTO: archív tvůrců

Na druhou stranu je u City Undercover poznat to, že původně vyšlo před čtyřmi roky a do světa Lego her tak nepřináší žádné novinky. Hráči Lego tituly nepolíbení si však titul užijí pořádně.

Lego City Undercover je dostupné ve verzi pro osobní počítače a herní konzole PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Nintendo Wii U.

HODNOCENÍ: 7/10