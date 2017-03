Zajímavé je na této cifře především to, že Minecraft si koupilo 22 miliónů lidí jen za poslední půlrok. Upozornil na to server Dual Shokers. To jinými slovy znamená, že každý měsíc se prodá přes tři milióny kopií tohoto titulu.

Ve zmiňované cifře navíc nejsou započítáni hráči, kteří provedou bezplatný upgrade. Majitelům starších licencí totiž Microsoft nabízí přechod zdarma na nejnovější verzi určenou pro operační systém Windows 10.

Tvůrci se zároveň pochlubili tím, že aktivně hraje Minecraft každý měsíc na 55 miliónů lidí. Na zájem si tedy stěžovat rozhodně nemohou.

Minecraft je hra, kde si hráč musí nasbírat materiál na stavbu obydlí a výrobu nástrojů, aby se tak ochránil proti nočním příšerám. I když se zdá být tento koncept velmi triviální, jde o jednu z nejpopulárnějších her vůbec.

The early days of mojang pic.twitter.com/1KwvwCpWy9 — Markus Persson (@notch) 28. března 2014

Vývojářský tým Mojang a Markus Persson (vpravo dole) na snímku z roku 2014.



Hru Minecraft vyvinulo studio Mojang a v roce 2009 ji uvedlo na pulty obchodů. Pikantní na tom je, že autor Markus Persson v úspěch titulu nejprve sám nevěřil a zvažoval, zda kvůli němu opustit stálou práci a věnovat se vývoji naplno.

Nyní je už jasné, že to byl krok správným směrem. Předloni totiž švédskou firmu Mojang koupil americký Microsoft za 2,5 miliardy dolarů (takřka 53,4 miliardy Kč). [celá zpráva]

Microsoft má velké plány

Není žádným tajemstvím, že s Minecraftem má americký softwarový gigant velké plány. Titul původně určený pro mobily, tablety a herní konzole chce totiž přenést do světa rozšířené reality. Využít chce k tomu speciální headset zvaný HoloLens.

Ten na první pohled připomíná obyčejné brýle. Když je má uživatel na sobě, vidí skutečné objekty před sebou. V rohu u každého oka se však ukrývá speciální kamera, která dokáže promítat obraz na hledí v reálném čase. V praxi to pak vypadá tak, jako by skutečně byl před vámi vytvořen virtuální předmět. Vše se ale odehrává pouze v náhlavní sadě.

BEZ KOMENTÁŘE: Headset pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens v akci.

A jak se s takovým systémem hraje Minecraft? Jak je vidět na videu výše, přijdete do obýváku a na stole před vámi se zobrazí kostičky virtuální stavebnice, které poskládáte tak, jako by tam ležela skutečná skládačka.

HoloLens přitom nemají najít uplatnění pouze u her, ale také u celé řady aplikací. Už nyní je k dispozici například program Skype. U něj se volající zobrazí na virtuálním displeji před vámi, a je jedno, jestli zrovna cestujete hromadnou dopravou, nebo sedíte doma na gauči.