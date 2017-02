Příchod televizní konzole Switch oznámili zástupci společnosti Nintendo už loni před Vánocemi. Tehdy však tajili některé důležité detaily, což byl patrně hlavní důvod, proč se vývojáři se svými tituly zatím příliš nehlásili.

Z finanční zprávy zveřejněné v únoru však vyplývá, že po lednové tiskové konferenci se situace značně změnila. Po odhalení prakticky všech důležitých detailů se totiž začaly hlásit další herní domy, které by své tituly chtěly nabízet i na novém systému od Nintenda.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Původně se předpokládalo, že při březnovém zahájení prodeje bude k dispozici doslova pouze pár nových her, nakonec jich ale bude daleko více. „Máme potvrzeno více než 100 her od sedmi desítek různých vydavatelů,“ stojí ve finanční zprávě japonského herního gigantu.

Mezi studii, která své tituly pro novou televizní konzoli nabídnou, budou například Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft.

Trailer ke hře The Legend of Zelda Breath of the Wild

Trailer ke hře Super Mario Odyssey

Výčet úplně všech titulů nabízených pro Switch zatím není k dispozici. Je nicméně zřejmé, že půjde o zvučná jména. Na obrazovkách se tak bude opět prohánět ježek Sonic či princezna Zelda. Stejně tak se budou moci hráči převtělit do instalatéra Maria či Bombermana – robota pracujícího v podzemní továrně na výbušniny, který se rozhodl utéci na svobodu.

Switch je v první řadě plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení – na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Trailer ke hře Splatoon 2

Trailer ke hře Sonic Mania

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit bude samozřejmě možné i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Na pultech obchodů se objeví Switch hned zkraje března za méně než 9000 korun. V souvislosti s cenou se dříve spekulovalo o tom, že jedním z dalších lákadel novinky budou levnější hry. To ale nakonec nebude pravda.

Jednotlivé tituly by se měly nabízet za částky okolo 60 eur, tedy v přepočtu za 1600 Kč. To víceméně odpovídá cenám, jaké si tvůrci účtují za hry pro konkurenční PlayStation či Xbox.

Trailer ke hře Puyo Puyo Tetris

Trailer ke hře Mario Kart 8 Deluxe

