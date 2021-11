Začátek nové éry elektroniky. Před 50 lety vznikl první komerčně úspěšný mikroprocesor

Jestliže první mikroprocesor z roku 1971 uvedl společnost Intel do širšího povědomí, pak čip představený o osm let později jí pomohl vyšvihnout se do pozice největšího světového výrobce těchto součástek. Intelu 8088 totiž dala přednost firma IBM, když se rozhodovala jakými součástkami osadí svůj kompaktní počítač IBM PC. Takzvané IBM PC kompatibilní počítače se postupně staly nejrozšířenějším standardem a na vlně popularity „písíček” se přirozeně vezl i Intel se svými výrobky. V průběhu 80. let uvedl Intel na trh dnes již legendární procesory s označením 286, 386 a 486.