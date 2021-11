Výrobci čipů mají obrovský problém s emisemi oxidu uhličitého

Firma, která vyrábí čipy například pro firmy Apple a Tesla, potřebuje podle Greenpeace ročně více elektřiny, než hlavní město Tchaj-pej. V roce 2017 TSMC vypustila šest milionů tun oxidu uhličitého, loni už to bylo 15 milionů tun. V posledních letech v emisích skleníkových plynů překonala podle údajů agentury Bloomberg i automobilového giganta GM.

TSMC v létě oznámila, že chce do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí. Do roku 2030 také chce, aby 40 procent elektřiny, kterou spotřebuje, bylo z obnovitelných zdrojů energie. CNBC však upozorňuje, že vzhledem ke složení energetického mixu na Tchaj-wanu to nebude snadné. V roce 2019 bylo 91,5 procenta elektřiny na Tchaj-wanu vyrobeno z fosilních paliv.