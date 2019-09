Ve stínu nových iPhonů. Apple nabídne také svoje nejlepší chytré hodinky

Apple se během slavnostní akce pochlubil, že hodinky Watch jsou vůbec tím nejprodávanějším produktem v rámci celého segmentu nositelné elektroniky. To jinými slovy znamená, že žádný konkurenční výrobce nemá ve své nabídce produkt, který by byl úspěšnější.

Tato funkce by přitom neměla mít negativní vliv na celkovou výdrž baterie, protože v rámci Always-On displeje se obrazovka přepne do extrémně šetřícího módu, který radikálně omezí obnovovací frekvenci panelu.

Podle informací výrobce by tak hodinky měly vydržet na jedno nabití to samé jako předchůdce – až 18 hodin. To v praxi znamená, že se bez elektrické zásuvky obejdou celý den. Na noc je ale bude nutné dávat do nabíječky.