Nejlevnější sestava za 42 000 Kč. Jak vypadaly počítače před 30 lety

V něm se základní sestava zvaná Avenger nabízela za bezmála 52 tisíc korun. Za tuto částku případní zájemci získali procesor AM 5 taktovaný na 133 MHz. Celý stolní počítač měl k dispozici 1,08GB pevný disk, 8 MB operační paměti a součástí dodávky byl i 14palcový monitor s rozlišením 1024 x 768 obrazových bodů.

Pokud si lidé sáhli ještě citelně hlouběji do kapsy, mohli získat to nejlepší, co bylo tehdy k dostání. Za 162 700 Kč se nabízela sestava Predátor. Ta byla vyzbrojena procesorem Intel Pentium, který udával pracovní tempo při frekvenci 166 MHz. Pevný disk měl kapacitu 2,1 GB a operační paměť 32 MB. Stejně jako Avenger běžel i tento model na operačním systému Windows 3.11.