Jak se měnil svět chytrých hodinek

Díky tlačítku pod displejem to skutečně vypadalo, že s sebou nosíte miniaturní smartphone. Zdání neklamalo, do hodinek jste mohli vložit nanoSIM kartu, vyřizovat z nich hovory, psát textovky na miniaturní klávesničce a využívat internetové spojení přes 3G sítě. A díky zvýšené odolnosti IP67 vám při nošení hodinek nevadil ani déšť.

Hodinky řady Gear S2 se do prodeje dostaly ve dvou variantách, které se odlišovaly pouze zvolenými materiály, řemínky a tvarem těla. Gear S2 Classic se chtěl co nejvíce podobat běžným náramkovým hodinkám, Gear S2 zase vypadal jako sportovně laděná varianta.

Na vnitřní straně byl u Gear S2 k dispozici měřič srdečního tepu, samotné tělo hodinek splňovalo odolnostní normu IP68, takže jste s nimi mohli po omezenou dobu i do sladké vody. Výpočetní výkon obstarával Exynos 3250 s 512MB RAM, úložiště bylo opět 4 GB. A baterie? Ta se u obou verzí hodinek zastavila na metě 250 mAh, hodinky se v Česku prodávaly pouze v Bluetooth verzi, 3G varianta s integrovaným GPS se do Česka nedostala.

I když Samsung nabídl eSIM již u zmiňovaných Gear S2 a následně i u nástupnické generace Gear S3, až u Galaxy Watch se funkce dostala i do Česka. Do hodinek šel nahrát eSIM profil se samostatným telefonním číslem a přístupem na internet přes LTE sítě, takže jste měli, de facto, na zápěstí samostatný smartphone.

Pomocí hodinek je možné díky mikrofonu a reproduktoru opět vyřizovat hovory přímo ze zápěstí, což původně Watch Active kvůli chybějícímu reproduktoru neuměl. Do výbavy se dostalo i NFC, Bluetooth povýšilo na verzi 5.0. 4GB úložišti sekunduje 768MB operační paměť, hodinky dostaly stejný procesor jako u Galaxy Watch. Watch Active 2 opět běží na operačním systému Tizen. Barva ciferníku se díky funkci My Style může přizpůsobit tomu, co aktuálně nosíte. Stačí se jen vyfotit telefonem, který je s hodinkami spárovaný. Watch Active 2 lze využít také využít jako dálkovou spoušť fotoaparátu či pro poslech hudby ze Spotify. V Česku se hodinky stále prodávají, a to v černé, růžovo-zlaté a stříbrné barevné variantě.