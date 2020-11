Amálka a Barbora. Hledá se jméno pro nejvýkonnější český superpočítač

Každý člověk může přitom poslat prostřednictvím formuláře na webových stránkách až tři různé návrhy, a to až do 15. prosince. Vítězné jméno bude oznámeno o měsíc později. Hledání jména superpočítačové centrum spojilo i se soutěží, kdy za zaslané návrhy mohou lidé získat dva servery HPE nebo výkonný přístupový bod HPE.

Zatím bezejmenný superpočítač se stane nejvýkonnějším superpočítačem v ČR s ambicí umístit se do 10. příčky v Evropě a 50. příčky na světě. Jeho výkon bude činit 15,2 PFlop/s. Díky tomu by měl být schopen za pár hodin spočítat stejně náročnou úlohu, která by jinak extrémně výkonným domácím počítačům trvala celý rok.