Novinky, ČTK

"Stejně jako všechny naše výrobky je i nový Mac Pro navržen a vytvořen v Kalifornii a tvoří jej součástky z několika zemí včetně Spojených států," řekl mluvčí firmy. "Konečná montáž jen jednou částí výrobního procesu," dodal.

Továrna pověřeného dodavatele stolních počítačů, firmy Quanta Computer, se podle deníku nachází poblíž dalších asijských dodavatelů Applu. To umožní snížit dopravní náklady v porovnání se situací, kdyby se součástky posílaly do USA.

Šéf Applu Tim Cook s novým Macem Pro

FOTO: Jeff Chiu, ČTK/AP

Americký prezident Donald Trump

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Čína je nejen největším výrobním centrem firmy, ale představuje pro ni i nejdůležitější trh. V letošním prvním čtvrtletí pocházelo z širší Číny zhruba 18 procent celkových příjmů Applu, napsala agentura Reuters.

Trump firmu v minulosti vyzýval, aby více vyráběla ve Spojených státech. Řekl, že Apple má jedinou možnost, jak své výrobky dál nezdražovat – začít je vyrábět v USA.

Špičková výbava

Mac Pro má představovat to nejlepší v nabídce společnosti Apple, alespoň tedy co se stolních počítačů týče. V té nejvyšší konfiguraci totiž tato novinka nabídne 28jádrový procesor Intel Xeon, a dokonce až 1,5 terabajtu operační paměti – to zatím žádný stolní počítač nenabídl. Sestava navíc může být vybavena hned několika grafickými kartami AMD Radeon Vega II s 32GB pamětí a výkonem 14 teraflops, stejně jako speciálním grafickým akcelerátorem Afterburner.

Teoreticky tedy novinka s logem nakousnutého jablka nabídne dostatek výkonu pro hraní libovolných her v nejvyšším možném rozlišení, častěji však bude volbou skutečných profesionálů – například jedinců, kteří potřebují střihat videa v 8K rozlišení nebo upravovat velké množství fotografií. Stejně tak poslouží tento stroj grafickým designérům, architektům či vývojářům.

Mac Pro

FOTO: archiv výrobce