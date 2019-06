lez, Novinky

Hned na úvod se sluší zmínit, že společnost Google novou strategii ještě oficiálně nepotvrdila. To na druhou stranu není kdovíjak překvapivé, neboť tento americký podnik oficiálně nekomentuje produkty, které ještě nebyly představeny – logicky se tedy nevyjadřuje ani k tomu, co chystá, nebo v tomto případě spíše nechystá.

Podle zdroje serveru Computerworld však podnik zařízl dva chystané tablety, které byly ve vývoji. Ty měly být původně představeny v letošním roce, ale nakonec se na trhu neobjeví vůbec. Údajně Google neplánuje ani žádný jiný tablet.

Místo toho se soustředí na vývoj chromebooků, tedy na laptopy s operačním systémem Chrome OS. Jde o alternativu Windows, která dovede svižně běhat i na relativně pomalých součástkách. Díky tomu mohou být notebooky levnější a vydrží pracovat déle na baterii.

Hodil se i na práci

Posledním představeným tabletem tak patrně bude hybrid Pixel Slate, který si odbyl premiéru loni na podzim. Ten byl také vybaven operačním systémem Chrome OS, podobně jako zmiňované chromebooky. A to i přesto, že v minulosti se na noteboocích objevovala spíše platforma Android.

Důvod, proč výrobce sáhl zrovna po tomto systému, byl prostý. Velmi výkonný tablet je totiž možné doplnit speciálním krytem, který má v sobě integrovanou klávesnici, pak stroj dokáže konkurovat také notebookům. Na práci se Chrome OS hodí daleko více než Android.

Pixel Slate

FOTO: archív výrobce

V útrobách zařízení se ukrývá procesor Intel, který má k dispozici až 16 GB operační paměti a až 256GB úložný prostor. V základu nicméně bude tablet nabízet 4GB operační paměť a 32GB úložiště. To vše se podařilo vtěsnat do těla s tloušťkou sedm milimetrů. Pro úplnost dodejme, že akumulátor by měl nabídnout výdrž až deset hodin.

Dotyková obrazovka staví na technologii LTPS a nabízí úhlopříčku 12,3 palce, jemnost 293 PPI a poměr stran 3 : 2. Rozlišení je tedy 3000 x 2000 pixelů. Zástupci společnosti Google se na akci pochlubili také tím, že novinka nabízí speciální technologii pro rozsvícení velkého množství pixelů najednou, aby byl vizuální zážitek z obrazovky co nejlepší.

Výhodou mají být i dva stereofonní reproduktory, které jsou velmi hlasité, neboť směřují přímo k uživateli. Samozřejmostí jsou dva fotoaparáty, jeden vpředu, druhý vzadu.

Pixel Slate

FOTO: archív výrobce