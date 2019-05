Chtěli změnit svět her. Nyní ale ambiciózní projekt končí

Konzole Ouya měla ambice změnit svět her, nakonec se ale tak nestalo. Svého času velmi populární herní systém odstřihne společnost Razer od herních serverů, většinu her tak nepůjde ani spustit. Vyplývá to z oznámení výrobce.