Switch je v obchodech už od roku 2017, a tak není překvapením, že příchod nástupce se nezadržitelně blíží. A to i přesto, že společnost Nintendo ještě nic oficiálně nepotvrdila.

Serveru Nikkei se podařilo zjistit, že nástupce by se měl objevit ještě letos. Půjde o předělávku aktuálně nabízené verze. Ta bude menší a nabídne kvalitnější displej, místo LCD panelu se má chlubit OLED obrazovkou. Zobrazované barvy by tak měly působit věrnějším dojmem, displej by měl navíc zvládat i velké kontrastní rozdíly.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Navzdory lepší obrazovce se Nintendu údajně podaří stlačit cenu ještě dolů. Toho by výrobce mohl docílit například tak, že součástí základního balení nebude dokovací stanice. Podle serveru NintendoEverything by nástupce modelu Switch mohl přijít také o bezdrátové ovladače.

Samozřejmě na oficiální potvrzení od výrobce si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Hraní na doma i na cesty

Aktuálně nabízená generace konzole Switch se v obchodech nabízí za 7500 Kč.

Nintendo vyzrálo na vadné herní ovladače u konzole Switch

FOTO: archív výrobce

Switch je hybridní konzole, se kterou je možné hrát nejen doma u televizoru, ale také na cestách. Tento systém je v první řadě plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourává nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty stačí jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název JoyCon. Hráč může mít ovladač v každé ruce, případně jeden může půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě lze i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce