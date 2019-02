mif, Novinky

Radeon VII (Seven) má být přímým konkurentem pro herní grafiku GeForce RTX 2080 od společnosti Nvidia, která je v obchodech už od loňského roku. U ní ceny v tuzemských obchodech startují na 19 200 Kč. Sluší se nicméně podotknout, že drtivá většina modelů s tímto jádrem od Nvidie stojí více než 20 000 Kč.

To u grafiky Radeon VII jsou ceny nastaveny ještě rozumněji, základní provedení vyjde na 18 900 Kč. A to i přesto, že novinka by měla být podle výrobce výkonnější než zmiňovaná karta GeForce RTX 2080. V řadě titulů sedmička překonává svého soka až o několik desítek procent.

GeForce RTX 2080

Poměr cena/výkon přitom není jediným lákadlem. Už samotný název Radeonu VII odhaluje další velkou přednost této karty, jde totiž o první herní grafiku vyrobenou 7nm technologií. Díky tomu by novinka měla být velmi výkonná, a přitom by si měla zachovávat relativně nízkou spotřebu a nízké nároky na chlazení – tedy tichý chod.

Jádro Vega 20 poprvé přináší výpočetní akcelerátory Radeon Instinct MI50 a MI60. Nabízí 3840 stream procesorů, které pracují na frekvenci až 1750 MHz. Někteří výrobci přitom nabízí také už přetaktované modely, které mají pracovní tempo ještě mírně vyšší.

Radeon VII

Použity byly u této karty HBM2 paměti s kapacitou 16 GB a frekvencí 2000 MHz efektivně. Právě paměť by měla být jednou z největších předností tohoto modelu, bude totiž velmi rychlá. Díky 4096bitové sběrnici se počítá s propustností až 1 TB/s, což by se mělo pozitivně promítnout především při hraní ve vysokém rozlišení 4K.

Z grafických výstupů je k dispozici 1x HDMI a 3x DisplayPort. Podporovány jsou pak dále technologie OpenGL 4.5, DirectX 12, AMD FreeSync 2, AMD Eyefinity.