Hned na úvod je nicméně nutné zdůraznit, že konstrukce novinky zvané Latitude 7400 2-in-1 je vyrobena z kovu.

Samotný hybrid, který kombinuje klasický notebook a tablet, tedy z plastového odpadu vyroben není. Z vylovených lahviček, sáčků a dalšího nepořádku, který nemá rozhodně v oceánech co dělat, je vyroben plastový pořadač uvnitř kartónové krabice. Právě proto je na něm vyraženo logo velryby.

Z plastového odpadu je vyroben plastový pořadač uvnitř kartónové krabice.

FOTO: archív výrobce

Je zřejmé, že je to pouze malý krok, jak bojovat s odpadky v oceánech. Nicméně Dell ukazuje dalším výrobcům cestu, jak se s tímto globálním problémem vyrovnat. Byl to koneckonců právě tento americký výrobce, který začal jako první ze starých počítačů vyrábět šperky – aby vyřešil problém, jak naložit s již nepoužitelnými součástkami, které by jinak zbytečně zatěžovaly celý ekosystém.

Chytré funkce

Latitude 7400 2-in-1 si ale zaslouží pozornost i pro své další funkce. Jde o první stroj na světě, jenž používá senzor vzdálenosti podporovaný technologií Intel Context Sensing Technology, a je vybaven funkcí ExpressSign-in, která zjistí přítomnost uživatele, probudí systém a okamžitě provede snímání pro rozpoznání obličeje, používané k přihlášení pomocí funkce Windows Hello.

A když si uživatel udělá přestávku a vzdálí se, zařízení to rozpozná a uzamkne se, aby šetřilo energii baterie a zajistilo bezpečnost.

Latitude 7400 2-in-1

FOTO: archív výrobce

Model Latitude 7400 2-in-1, který mimochodem obdržel ocenění CES 2019 Innovation Honoree, je nejmenší komerční 14" zařízení 2v1 na světě. Navzdory kompaktním rozměrům je výkon novinky solidní.

Hybrid je zkonstruován tak, aby jej bylo možné na jediné nabití používat až 24 hodin a technologie ExpressCharge od společnosti Dell umožňuje dobít baterii na 80 % kapacity za pouhou hodinu.

Latitude 7400 2-in-1

FOTO: archív výrobce