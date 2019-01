Bude Google vyrábět vlastní chytré hodinky? Koupil technologii od společnosti Fossil

Společnost Google již několik let nabízí různým výrobcům operační systém pro chytré hodinky. Do budoucna by ale tento podnik mohl vyrábět vlastní hodinky, nasvědčuje tomu čerstvá dohoda s americkou společností Fossil. Od ní totiž Google kupuje technologii na výrobu chytrých hodinek.