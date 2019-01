mif, Novinky

Realistické vykreslování her prostřednictvím technologie ray tracing bylo doposud výsadou pouze prémiových grafických karet. Model GeForce RTX 2060 od společnosti Nvidia toto nicméně mění.

Zatímco za nejlepší kartu nabízející tento standard – model GeForce RTX 2080 Ti – případní zájemci zaplatí 30 000 korun a více, novinka ze stáje společnosti Nvidia se podle Zboží.cz nabízí za 9499 Kč až 13 599 Kč.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang s novou grafickou kartou

FOTO: Novinky

Tišší chlazení, svižnější pracovní tempo



Nové grafiky nabídnou společnosti Asus, MSI, Zotac, Pny či například Evga. Všechny podniky si je přitom upravily k obrazu svému. Někteří výrobci nabídnou vylepšené chlazení, jiní zase vyšší pracovní tempo, právě proto jsou rozdíly v pořizovací ceně tak propastné.

Jak už samotný název napovídá, hlavním vylepšením je ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 přítomnost RT jader (ray tracing cores), které značí podporu technologie ray tracing. Právě kvůli tomu se změnilo označení karty z GTX na RTX.

Vyšší výkon ve všech hrách



Právě díky podpoře technologie ray tracing by měla karta nabídnout reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Realistické vykreslování by mělo být u novinky ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 až dvakrát rychlejší. Nárůst výkonu by měl jít znát ale prakticky v jakékoliv hře, a to zhruba až o třetinu.