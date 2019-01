Silné sněžení a riziko tvorby sněhových jazyků bude na většině území s výjimkou Moravy a Slezska pokračovat i ve středu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý upřesnil výstrahu, podle níž by v horských oblastech na severu a severozápadě... Celý článek Ještě to nekončí. Hory bude zasypávat sníh až do čtvrtka, varovali meteorologové»