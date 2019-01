mif, Novinky

Představení nové modly střední třídy bylo v Las Vegas opravdu stylové. Zástupci společnosti Nvidia si k prezentaci vybrali hotel MGM Grand, který byl celý zbarvený dozelena, tedy do týmových barev společnosti Nvidia.

Také uvnitř prezentačních prostor, kam se dostali pouze vybraní novináři, dominovala zelená barva.

Akce se konala v hotelu MGM Grand

FOTO: Novinky

Vše bylo zbarveno symbolicky dozelena.

FOTO: Novinky

Slavnostní akcí provázel přítomné samotný šéf společnosti Nvidia Jensen Huang. Po krátkém zhodnocení dosavadního roku a ukázkách reálného využití technologie ray tracing ve hrách přišlo na řadu to nejdůležitější – nový hardware.

„Přinášíme výkon a reálnou grafiku známou z těch nejvýkonnějších herních karet do střední třídy. Přivítejte GeForce RTX 2060,“ prohlásil v zaplněném sálu hotelu MGM Grand Huang, čímž si vysloužil potlesk všech přítomných.

Cena je nastavena rozumně

Ten na novou grafiku nešetřil chválou. „Při bezkonkurenční ceně nabídne výjimečný výkon, a především výrazně reálnější detaily ve hrách i filmech. Toto je skvělý okamžik pro hráče i celé naše odvětví,“ neskrýval své nadšení Huang.

Narážel přitom na to, že cena nové grafiky byla stanovena velmi rozumně, na 349 dolarů, tedy v přepočtu na 7800 Kč. Na tuzemském trhu bude cena pochopitelně kvůli dani a nákladům na dovoz o pár tisíc vyšší, i tak ale bude ve srovnání s vrcholnými modely řady RTX poloviční.

Šéf společnosti Nvidia Jensen Huang s novou grafickou kartou

FOTO: Novinky

Jak už samotný název napovídá, hlavním vylepšením je ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 přítomnost RT jader (ray tracing cores), které značí podporu technologie ray tracing. Právě kvůli tomu se změnilo označení karty z GTX na RTX.

Právě díky podpoře technologie ray tracing by měla karta nabídnout reálnější vykreslování grafiky ve hrách. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

GeForce RTX 2060 v provedení od různých výrobců

FOTO: archív výrobce

Až dvakrát rychlejší

Realistické vykreslování by mělo být u novinky ve srovnání s předchozím modelem GTX 1060 až dvakrát rychlejší. Nárůst výkonu by měl jít znát ale prakticky v jakékoliv hře, a to zhruba až o třetinu.

Všechny parametry modelu RTX 2060 zástupci společnosti Nvidia na akci neprozradili, nechávají to patrně na samotných výrobcích, které nové modely grafik odhalí v průběhu veletrhu CES. Modely jednotlivých výrobců se od sebe budou lišit použitým chlazením, dodávanou výbavou, ale v některých případech také výkonem a pochopitelně tedy i cenou.

Jisté je nicméně to, že RTX 2060 nabídne 6GB paměť typu GDDR6 a 240 tensor jader. Zahájení prodeje bylo celosvětově naplánováno na úterý 15. ledna.