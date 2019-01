rim, Novinky

Na pultech obchodů je v současnosti k dostání trojlístek herních grafik od Nvidie, konkrétně jde o modely GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti. Jejich ceny se v závislosti na modelu pohybují od 14 000 do 38 000 Kč, jak vyplývá z informací Zboží.cz.

Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim nabízí karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky. Je mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Aktuálně jsou k dispozici tři grafické karty pro hráče.

Jen pro některé hry

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Jak je z řádků výše patrné, doposud byla extrémně věrná grafika výsadou pouze dražších modelů. To by se ale mělo změnit už v rámci veletrhu CES 2019, kde bude podle neoficiálních informací odhalena levnější karta RTX 2060. Upozornil na to server Video Cardz, který zároveň zveřejnil některé detaily o chystané grafice.

Jedna z nových grafických karet

Nárůst výkonu bude enormní

Nárůst výkonu by měl být ve srovnání s tisícovkovou sérií enormní, podle spekulací by měla být totiž novinka výkonnější než loňský model GTX 1070. Srdcem karty totiž bude čip TU106 z modelu RTX 2070, který však bude ořezaný a pouhých 1920 stream procesorů, což je mimochodem stejná hodnota jako u GTX 1070.

Jádro bude taktováno na 1365 MHz, v boostu nicméně poběží na 1680 MHz. K dispozici bude 120 texturovacích jednotek, 240 tensor jader a 30 RT jader. Grafické jádro má 48 rasterizačních jednotek a 192bitovou paměťovou sběrnici. Paměti by měly být GDDR6, otazník však zatím visí nad přesnou kapacitou.

Jedním z lákadel modelu GeForce RTX 2060 by měla být i příznivější pořizovací cena, pohybovat by se měla pod hranicí deseti tisíc korun. Přesné parametry a další informace o novince se dozvíme patrně až za pár dní, kdy odstartuje veletrh CES 2019.