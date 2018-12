lez, Novinky

Ještě minulý měsíc se cena tohoto bezpilotního letounu ve většině obchodů pohybovala okolo 22 000 Kč. V uplynulých týdnech však začala citelně klesat, až nakonec tento týden seskočila pod pomyslnou hranici 18 000 Kč.

Aktuálně tak nejlevnější nabídky podle Zboží.cz startují na 17 691 Kč. Jde však o základní verzi bez dálkového ovladače, která se však dá ovládat chytrým telefonem. Proti tomu Combo s výbavou navíc stojí 23 718 Kč.

Pokročilé technologie, kompaktní rozměry

Mavic Air je ještě menší než předchůdce. Ve složeném stavu má tak letošní provedení 144 x 78 x 61 mm, předchůdce Mavic Pro v názvu měl 198 x 83 x 83 mm. Na cesty se tak novinka hodí více.

Mavic Air

FOTO: archív výrobce

Zajímavé je také to, že i přes redukci rozměrů by se neměla zhoršit kvalita videa. Výrobce totiž láká na 12MPx kameru zavěšenou na tříosém stabilizátoru, která stačí na rozlišení 4K, případně Full HD při 120 fps. Světelnost objektivu je f/2,8, což je o něco horší hodnota než v případě modelu Mavic Pro. Nicméně novinka by měla být levnější a s ohledem na kompaktnější rozměry tuto nevýhodu celá řada potenciálních zájemců řešit nebude.

Nový bezpilotní letoun z nabídky DJI by měl být schopen létat rychlostí ve standardním režimu až 35 km/h, a to až ve výšce pět kilometrů nad mořem. Celkový dolet je velmi slušných 21 minut. Ve sportovním režimu, ve kterém však již nefungují senzory, je letová rychlost dokonce až 70 km/h.

Ovládání pomocí gest

I přes kompaktní rozměry se podařilo do útrob bezpilotního letounu vtěsnat sofistikovanou elektroniku. Dron tak nabízí například technologii aktivního sledování pohybujících se objektů i řadu dalších automatických režimů. Problém mu nedělá ani rozpoznávání překážek, díky čemuž se velmi minimalizuje šance kolize.

Kromě speciálního ovladače a chytrého telefonu tak dron dokáže nově reagovat i na gesta. Potřebujete, aby letěl kousek doleva? Stačí na bezpilotní letoun správně zamávat.