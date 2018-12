rim, Novinky

AMD vstoupilo do segmentu nejvýkonnějších stolních sestav s procesory Ryzen a Threadripper, do té doby jsme v nabídce společnosti našli pouze středně výkonné modely. Už pár měsíců poté se ukázalo, že to byl krok správným směrem.

Šéfka AMD Lisa Su

FOTO: archív výrobce

Díky těmto čipům totiž podnik urval větší část trhu na úkor dominantní společnosti Intel. A to samé má nyní v plánu udělat také v segmentu grafických karet, kde v podstatě důstojný zástupce hi-endu zcela chybí.

Nároční hráči tak nemají jinou volbu, než sáhnout po některém z modelů od konkurenční společnosti Nvidia. Změnit by se to nicméně mělo v průběhu příštího roku. Lisa Su přislíbila, že „přijde odpověď na konkurenční top modely“.

Trojlístek herních grafik od AMD



Na mysli měla Lisa Su trojlístek herních grafik od Nvidie, se kterými se společnost snaží zaujmout před letošními Vánocemi. Konkrétně jde o modely GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2080 Ti.

Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Více informací o kartách od společnosti Nvidia a přehled konkrétních modelů naleznete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Karty Nvidia RTX dvoutisícové série se nabízejí ve třech výkonnostních provedeních.

FOTO: archív výrobce