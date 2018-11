mif, Novinky

Narazit na komentáře nespokojených uživatelů je možné například na serverech GeForce.com či Reddit.com.

Chyby se projevují zobrazováním artefaktů v obrazu, nestabilitou celého systému, cukáním obrazovky a v krajním případě také celkovým kolapsem, po kterém již karta nejde znovu zapnout. Co přesně problémy způsobuje, není v tuto chvíli jasné, podle prvních informací se nicméně problémy týkají pouze prémiové edice Founders Edition přímo od společnosti Nvidia, která má písmena FE v názvu.

Nvidia problémové karty mění za nové



Modelů dodávaných dalšími výrobci se tyto problémy netýkají. Chyby se tedy mají objevovat pouze u zlomku karet, které jsou na pultech obchodů k dostání. Právě proto výrobce nenaplánoval žádnou velkou svolávací akci, ale všechny problémy řeší individuálně v rámci reklamačního řízení.

Nvidia se podle serveru Tech Power Up postavila k problémům čelem a podle zkušeností uživatelů všechny problémové karty mění na nové. Některým uživatelům se nicméně již stalo, že je začal zlobit také vyměněný model.

GeForce RTX 2080 Ti je nejvýkonnějším modelem z trojlístku nových grafických karet, se kterými se společnost Nvidia snaží uspět na předvánočním trhu. Nejvýkonnější model doplňují slabší a levnější verze GeForce RTX 2080 a GeForce RTX 2070.

Extrémně realistická grafika



Hlavní předností nových grafik je přítomnost tzv. RT jader (ray tracing cores). Právě díky nim přinesou karty zásadní změny v oblasti zobrazení počítačové grafiky, bude mnohem realističtější. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény.

Reálnější grafiku nicméně nabídnou pouze hry, které budou na nový standard připraveny. Implementace technologie RTX by nicméně neměla být nijak složitá. Již nyní tak byla potvrzena podpora pro tituly Assetto Corsa Competizione, Atomic Heart, Battlefield V, Control, Enlisted, Justice, JX3, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, ProjectDH či Shadow of the Tomb Raider.

Karty Nvidia RTX dvoutisícové série se nabízí ve třech výkonnostních provedeních.

FOTO: archív výrobce