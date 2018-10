ort, Novinky

O pracovní tempo dvojky se stará Snapdragon 845, který je často volbou u vlajkových lodí celé řady konkurenčních výrobců. Do vínku dostal přístroj dále 8 GB operační paměti, vybírat pak bude možné mezi 64GB a 128GB úložným prostorem. Samozřejmostí je slot pro paměťové karty.

Telefon má navíc vylepšené chlazení, aby se při hraní nepřehříval, kromě heatpipe trubice v útrobách nalezneme také odpařovací komoru pro rychlejší výměnu teplého vzduchu za studenější.

Razer Phone 2

FOTO: archív výrobce

Velký displej, stereofonní reproduktory

Displej nabízí úhlopříčku 5,7 palce a rozlišení 1440 x 2560 pixelů, jde mimochodem o 120Hz panel, který je pro hry jako dělaný. Obrazovka je proti předchůdci o polovinu jasnější a podporuje standard HDR.

Rámečky okolo displeje by mohly být tenčí, nicméně má to své logické opodstatnění. Výrobce do těchto částí integroval výkonné stereofonní reproduktory. Na zadní straně nalezneme duální fotoaparát. Oba senzory nabízejí rozlišení 12 MPx, ten hlavní má klasický záběr, druhý pak slouží ke dvojnásobnému přiblížení.

Svíticí logo, které mění barvu

Svým designem se novinka velmi podobá první generaci, zadní strana je tedy skleněná, což vypadá rozhodně lépe. Navíc logo výrobce na zadní straně může svítit, přičemž uživatelé mohou barvu upravovat, podobně jako u klávesnic a myší této značky. Konstrukce je nyní lépe utěsněna, díky čemuž je voděodolná.

Cena Razer Phonu 2 pro Evropu byla stanovena na 850 dolarů, tedy necelých 19 000 korun. Stejně jako u předchůdce půjde volitelně dokoupit bezdrátový gamepad. Kdy bude novinka k dostání v Česku, však zatím není jasné.

Gamepad půjde dokoupit volitelně.

FOTO: archív výrobce